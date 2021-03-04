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Зеленский счел «Северный поток — 2» тяжелейшим ударом по Украине

Источник:
РИА Новости
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Фото: © Nord Stream AG

Президент Украины Владимир Зеленский на брифинге с участием главы Евросовета Шарлем Мишелем назвал завершение «Северного потока — 2» мощным ударом по стране.

«Северный поток — 2» предполагает строительство газопровода от побережья России до Германии. Против проекта выступают США, продвигающие в Европу свой сжиженный природный газ, а также Польша и Украина.

«Если "поток" будет достроен, это будет мощный удар по Украине. Кроме Донбасса и Крыма, это будет еще один, третий, а может, даже четвертый», — приводит РИА Новости слова Зеленского.

Президент Украины посетовал, что страна вместе с Европейским союзом и США «многое сделала» для того, чтобы газопровод не был завершен.

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