Зеленский счел «Северный поток — 2» тяжелейшим ударом по Украине

Президент Украины Владимир Зеленский на брифинге с участием главы Евросовета Шарлем Мишелем назвал завершение «Северного потока — 2» мощным ударом по стране.

«Северный поток — 2» предполагает строительство газопровода от побережья России до Германии. Против проекта выступают США, продвигающие в Европу свой сжиженный природный газ, а также Польша и Украина.

«Если "поток" будет достроен, это будет мощный удар по Украине. Кроме Донбасса и Крыма, это будет еще один, третий, а может, даже четвертый», — приводит РИА Новости слова Зеленского.

Президент Украины посетовал, что страна вместе с Европейским союзом и США «многое сделала» для того, чтобы газопровод не был завершен.