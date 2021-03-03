Россия испытает тяжелую огнеметную систему

Российские разработчики до конца 2021 года испытают тяжелую огнеметную систему ТОС-2 «Тосочка», сообщается на сайте корпорации «Ростех». По результатам испытания государство решит, станет ли перспективная техника серийной.

«Тосочка» — наследница знаменитых огнеметных систем ТОС-1 «Буратино» и ТОС-1А «Солнцепек», которая использует термобарические снаряды, буквально выжигающие все живое в радиусе до 40 километров.

Впервые «Тосочку» показали широкой публике на параде Победы летом 2020 года. Новая огнеметная система базируется на трехосном шасси Урал-63706 с полным приводом и бронированной кабиной, отмечается в сообщении.

В отличие от прежних систем, ТОС-2 располагает собственным грузоподъемным механизмом, что упрощает стрельбу. Количество направляющих пусковой установки уменьшено — 18 вместо 24 у «Солнцепека». При этом мощность и дальность снарядов увеличилась.

Машина также оснащена современным навигационным оборудованием — лазерным дальномером, спутниковой навигацией, доплеровским измерителем скорости, измерительным блоком. За счет этого она может вести огонь с любых огневых позиций.