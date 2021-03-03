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Фильм про «Веселого молочника» из Сибири выйдет в этом году

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из фильма

Комедия о сибирском фермере Джастасе Уолкере, известном в России под прозвищем «веселый молочник», выйдет в 2021 году, сообщила компания «Инсайд Промоушен».

Действие фильма «Земля больших возможностей» развернется в маленькой сибирской деревне Такучет, где уже 10 лет вместе с женой и тремя дочками живет и работает американец Джастас Уолкер. Он видит потенциал российской земли, и мечтает построить автономную ферму по американскому образцу, тем самым возродить фермерскую культуру в России.

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Пробираться к своей мечте герою приходится сквозь российский менталитет, бюрократию, тяжелую болезнь, личные драмы и другие трудности.

Россияне знают Джастаса Уолкера как героя интернет-мема — «веселого молочника», отличающегося взрывным заразительным смехом и ироничным взглядом на жизнь.

«Не про меня должен быть фильм, а просто про человека, который полюбил землю и вернулся из города. Сделал выбор против программирования и против обыкновенной городской жизни, сделал радикальный выбор в пользу земли. Судьба русских фермеров — кормить мир. Мы должны кормить всю Азию, это наше предназначение», — говорит главный герой фильма Джастас Уолкер.

Режиссером фильма стал выпускник факультета ВГИК Андрей Ананин. Он уже успел снять два короткометражных документальных фильма о «веселом молочнике» — «Американская мечта» и «Дым отечества». Фильм «Земля больших возможностей» выйдет уже в этом году.

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Топ комментариев

Drronum

А где были вы господин Жириновский? Вы же тоже там сидели, в тех же рядах. И госпожа Матвиенко...и многие...

jeryakob

пчелы против меда, козлы против капусты

-Zeon-

Может для начала отменить Парламентскую неприкосновенность?) Не? Если уж наши "народные" избранники так...

Drronum

Ну пропаганда к нам возвращается, цензура тоже...вот только созидать нечего не получается
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