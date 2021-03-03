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Украина подсчитала потери от «Северного потока — 2»

Источник:
РИА Новости
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Фото: © Пресс-служба ПАО «Газпром»

Украина после запуска газопровода «Северный поток — 2» может потерять 3 миллиарда долларов, считает заявил экс-министр экономики страны, президент Центра рыночных реформ Владимир Лановой.

По его словам, для экономики этот ущерб не критичен, пострадают простые люди. «Все равно эти деньги утопают в "бодяжке" "Нафтогаза". Там ничего не поймешь – где у них доходы, где у них расходы», — приводит РИА Новости Ланового

«При этом народ станет беднее, поскольку власти повышают тарифы на тепло, электроэнергию, газ и другие энергетические ресурсы. И это совершенно неоправданно», — отметил экс-министр.

«Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток трубопровода от побережья России через Балтийское море до Германии.

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