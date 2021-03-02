США ввели санкции против России из-за Навального

США объявили о введении санкций против российских физлиц и организаций из-за ситуации с оппозиционером Алексеем Навальным.

Санкции были введены после того, как в Вашингтоне пришли к выводу, что российские власти причастны к отравлению Навального, передает Reuters со ссылкой на высокопоставленного члена администрации США.

Под ограничения попадают семь высокопоставленных российских чиновников. Отмечается, что вся собственность попавших в список лиц, которую удастся обнаружить в юрисдикции США, будет заблокирована.

Помимо этого вводятся ограничения на экспорт компонентов, которые могут быть использованы для производства биологического или химического оружия. В «черный список» попали 13 организаций, а также государственный исследовательский институт.