Александра Пушкина забили табуретом за ношение юбки

Жителя Рязанской области насмерть забили табуретом за склонность носить женскую одежду, погибшего звали Александр Сергеевич Пушкин, он был полным тезкой знаменитого русского поэта и писателя.

В одном из жилых домов города Михайлово двое мужчин набросились на 46-летнего товарища во время распития алкогольных напитков. Причиной агрессии стало появление жертвы на улице в юбке, сообщается на сайте региональной прокуратуры.

До нападения компания из трех человек употребляла спиртное в частном доме на протяжении нескольких недель. Обвиняемыми по делу стали жители Саратова и Скопина, им грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет.

На допросе мужчины рассказали, что погибший ходил по городу в юбке, утверждая при этом, что больше ему нечего носить. Такое поведение обвиняемые посчитали недопустимым и решили наказать своего собутыльника.