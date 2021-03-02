Мошенники стали использоватьTelegram для шантажа

Эксперты предупредили о новом способе мошеннического шантажа в Сети с использованием ботов Telegram. Они вымогают деньги, угрожая раскрыть информацию о действиях человека в Сети.

Злоумышленники находят личные данные пользователей мессенджера, которые собирают специальные боты, и используют их для вымогательства денег. Людям поступают угрозы о взломе аккаунта или «сливе» данных об их действиях в Сети близким или коллегам, отмечают эксперты.

В частности, одним из источников, которые используют мошенники, стал сервис MailSearchBot компании LeakCheck. Бот был в свое время создан для проверки украденных паролей, сказал «Коммерсанту»начальник отдела информационной безопасности «СёрчИнформ» Алексей Дрозд.

По его словам, обычно злоумышленники сообщают пользователям, что на их компьютер попал вирус, фиксирующий все их действия в Сети. Для «достоверности» они прикладывают к письму последний использованный ими пароль.

Мошенники звонят от имени службы безопасности сервиса, предлагая пользователям сменить пароль, и в результате получают полный доступ к их данным.