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Разрушитель империи: Горбачев в цитатах мировых политиков

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: SpreeTom / CC BY-SA 3.0
Единственному президенту и последнему главе СССР Михаилу Горбачеву 2 марта исполнилось 90 лет. Соотечественники связывают с его именем демонтаж Советского Союза, крушение социалистического блока, внезапное обнищание миллионов людей. На Западе — ядерное разоружение, объединение Германии, исчезновение коммунистической угрозы. Как оценивали самого долгоживущего правителя России его современники?

Рональд Рейган, президент США (1981-1989)

1985 год. «Виделся с нашим послом в СССР Артом Хартманом. Отличный малый. Подтверждает мои подозрения, что Горбачев из того же теста, что и прочие их вожди. Не будь он насквозь правоверен, никогда бы его не утвердило Политбюро».

Джордж Буш-старший, президент США (1989-1991)

1991 год. «Нужно признать, что президент Горбачев добился поразительных вещей, и целями его политики гласности, перестройки и демократизации являются свобода, демократия и экономическая свобода».

Збигнев Бжезинский, советник президента США (1977-1981)

1989 год. «Сделав первым приоритетом демократизацию политической системы, Горбачев продемонстрировал понимание глубины кризиса в стране и собственную интеллектуальную смелость. Но одновременно — и может быть, неосознанно — сделал первые шаги, которые, вполне возможно, ведут к полному распаду Советского Союза».

Борис Ельцин, первый президент России

1991 год. «Я уважаю и ценю все то, что он сделал. После путча, когда Горбачев понял, что коммунизм и рыночная экономика не могут сосуществовать, наши отношения улучшились, стали более тесными. Если бы так было с самого начала, все было бы гораздо проще».

Владимир Путин, президент России

1991 год. «Его заслуга в том, что он почувствовал необходимость перемен и попытался менять саму систему — проблема заключалась в том, что она сама по себе была негодной. Самое главное заключается в том, что после развала Советского Союза 25 миллионов русских людей в одну ночь оказались за границей. И это реально одна из крупнейших катастроф XX века».

Александр Яковлев, член ЦК КПСС в 1987–1990 годах

1991 год. «Запад скорее губил Горбачева. Там Горбачев вызывал восторг — все, что бы он ни делал, принималось на ура. В результате он к 1991 году перестал чувствовать ситуацию. Ему казалось, что все идет как надо. Инерция — первый враг действующего политика».

Эрих Хонеккер, генсек Социалистической партии Германии (1971-1989)

1992 год. «Сейчас каждому стало понятно, что КПСС под руководством Горбачева сдала империалистам и Советский Союз, и все страны Варшавского договора. Сейчас все начинается снова, возможно, третья мировая война уже идет».

Генри Киссинджер, госсекретарь США (1973-1977)

1994 год. «Проклинаемый собственным народом за огромные несчастья, случившиеся, когда он стоял у кормила неограниченной власти, и покинутый демократическими странами, ошарашенными его неспособностью удержать за собой эту власть, Горбачев не заслуживает ни экзальтированных восторгов, ни бесчестья, попеременно бывших его уделом».

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