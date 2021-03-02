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Музыканта для Евровидения от России выберут заново

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © eurovision, instagram.com/eurovision

Участника от России на Евровидение будут выбирать зрители в прямом эфире Первого канала, сообщила во вторник пресс-служба телеканала.

«Исполнитель и песня, которые представят Россию на конкурсе Евровидение в мае 2021 года в Роттердаме, будут выбраны 8 марта в результате национального зрительского голосования в специальном праздничном шоу, которое выйдет в прямом эфире Первого канала», — говорится в сообщении.

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В 2020 году Россию на Евровидении должна была представить группа Little Big с песней «Uno». Клип на эту композицию побил рекорд конкурса по просмотрам и российским музыкантам пророчили победу. Но Евровидение перенесли на год из-за пандемии.

Организаторы мероприятия сохранили за утвержденными участниками право приехать на конкурс и в 2021 году. Тем не менее Россия решила заново выбрать артиста. Неизвестно, будет ли группа Little Big участвовать в национальном отборе.

Евровидение-2021 пройдет в Роттердаме 22 мая. Формат конкурса будет определен позднее в зависимости от эпидемиологической ситуации в мире. Шоу может пройти традиционно вживую или в онлайн-формате.

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