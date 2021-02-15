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Юрий Лоза предложил России использовать Евровидение в личных целях

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Vugarİbadov / CC BY-SA 3.0

Певец и композитор Юрий Лоза считает, что Россия неправильно использует площадку Евровидения и предложил нужный вариант.

«Мы отправляем туда (на Евровидение) кого-то побеждать, а надо использовать площадку, как ее используют французы или итальянцы, чтобы популяризировать свою культуру», — сказал Лоза в эфире радио «Говорит Москва».

Лоза предлагает артистам из России на Евровидении петь на родном языке, быть оригинальными, самобытными и «плевать на всех с высокой вышки».

Для примера композитор вспомнил Диму Билана единственного российского артиста, победившего на Евровидении. По словам Лозы, после триумфа он отправился на гастроли в Сыктывкар, поскольку в Европе оказался не востребован.

В 2021 году Евровидение пройдет в Роттердаме. Участник от России до сих пор не утвержден. В прошлом году на конкурс должна была отправиться группа Little Big, но из-за пандемии мероприятие отменили.

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