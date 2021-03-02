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Скандал из-за песни для Евровидения разгорелся на Кипре

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: ©eurovision, instagram.com/eurovision

Идеальная для впечатляющего выступления на Евровидении песня «El Diablo» Элены Цагрину оказалась в центре скандала. Композицию посчитали «сатанинской».

Скандал начался с того, что в офис общественного телевидения ворвался мужчина, чтобы выразить протест относительно песни Цагрину. Мужчина посчитал, что композиция оскорбляет христиан.

Кроме того, в телекомпанию начали поступать звонки с угрозами, а ассоциация богословов, преподающих в средних школах, потребовала выбрать другую песню, так как «El Diablo» «исповедует любовь к сатане», сообщает Associated Press.

В свою очередь Элена Цагрину планирует достойно представить Кипр на Евровидении, а свою композицию считает идеальной для конкурса.

«"El Diablo" — это очень динамичная песня, очень близкая к моему музыкальному стилю, эта песня с хитовыми вставками, элементами и контрастами, идеально подходящая для впечатляющего выступления», — говорила Цагрину в интервью Eurovision Live.

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WSG0600-164-164

Враги не стесняются, что продались США, пора на всех закупить ледорубы, как при Сталине.

Dimank

Ну, ну. Сказочница. Давление там нашла. Это у неё давление есть - надо западные советы отрабатывать

Alexander222

Может нынешнему "руководству" страны стоит задуматься о том, что, не цены стали высокими, а доходы населения...

лачинов

А спорим что неурожай оливок в Испании приведет к росту цен на все виды растительного масла в РФ !
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