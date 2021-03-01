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Изменение климата посчитали благоприятным для России

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Изменение климата поможет президенту РФ Владимиру Путину осуществить планы по увеличению производство зерна в Сибири. А глобальное потепление может сделать Россию сельскохозяйственным гигантом, выразил мнение корреспондент гонгконгского издания Asia Times Урбан Лехнер.

В 2015 году Владимир Путин назвал изменение климата «одной из самых серьезных проблем, с которыми сталкивается человечество». Но он по-прежнему хочет увеличить производство зерна в России — и изменение климата ему в этом помогает, цитирует автора ИноСМИ.

Так, корреспондент ссылается на издания «ProPublica» и «New York Times», которые предположили, что у России появится потенциал превращения в аграрного гиганта. Это случится благодаря огромному, неиспользуемому сейчас в сельском хозяйстве сибирскому региону. Температуры в нем становятся все выше.

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В статье приводится научный прогноз, согласно которому к 2080 году в результате таяния вечной мерзлоты 2 миллиона квадратных миль сибирских земель станут пригодными для ведения сельского хозяйства. Но Лехнер поставил под сомнение желание сибиряков использовать этот потенциал.

Он привел в пример нынешнюю политику Кремля по заселению Дальнего Востока, которая, по его мнению, не пользуется популярностью. Однако изменение климата Сибири в будущем могут привлечь иммигрантов из соседнего Китая.

«Справедливо задаться вопросом, сможет ли даже авторитарный режим собрать необходимую политическую волю, чтобы впустить в страну орды китайцев?» — задался он вопросом.

Тем не менее, автор признал, что уже сейчас Россия превратилась в растущую аграрную державу. В период с 2000 по 2018 годы экспорт сельскохозяйственной продукции из России увеличился примерно в 16 раз. А в борьбе с изменением климата победителями станут Россия, Канада и Скандинавия.

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