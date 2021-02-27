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Бывший посол США соскучился по русскому творогу

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: SKopp / CC BY-SA 4.0

Бывший посол США в Москве Майкл Макфол, уехавший из России еще в 2014 году, признался, что в Соединенных Штатах скучает по русскому творогу.

На комментарий о том, что творог можно заменить домашним сыром или купить в «русских» магазинах в США, дипломат ответил, что перепробовал уже все, но вкус у таких продуктов отличается от российского оригинала.

«Каждый день в России на завтрак я ел творог с медом к большому разочарованию для нашего шеф-повара», — написал Макфол в своем Twitter.

Некоторые пользователи Twitter в ответ на публикацию бывшего посла предлагали ему сделать творог самостоятельно и делились рецептами домашнего творога.

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Nik3316

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