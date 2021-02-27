Бывший посол США соскучился по русскому творогу

Бывший посол США в Москве Майкл Макфол, уехавший из России еще в 2014 году, признался, что в Соединенных Штатах скучает по русскому творогу.

На комментарий о том, что творог можно заменить домашним сыром или купить в «русских» магазинах в США, дипломат ответил, что перепробовал уже все, но вкус у таких продуктов отличается от российского оригинала.

«Каждый день в России на завтрак я ел творог с медом к большому разочарованию для нашего шеф-повара», — написал Макфол в своем Twitter.

I've tried them. Somehow it's just not the same. (With honey, I ate tvorog for breakfast everyday day in Russia, much to the disappointment of our chef at Spaso House.) https://t.co/UPNNbAfTvJ — Michael McFaul (@McFaul) February 26, 2021

Некоторые пользователи Twitter в ответ на публикацию бывшего посла предлагали ему сделать творог самостоятельно и делились рецептами домашнего творога.