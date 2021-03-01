АвтоВАЗ показал, как снимали рекламу Niva Travel

Съемки рекламного ролика для Lada Niva Travel проходили с участием каскадеров, кинотехники и гримеров для машины — АвтоВАЗ опубликовал в соцсети «ВКонтакте» бэкстейдж-видео.

«Разбрасывать песок, грязь и воду колесами Lada Niva Travel очень увлекательно», — говорится в посте в сообществе LADA.

Из видео понятно, что рекламные ролики снимали в Краснодарском крае, в окрестностях Сочи. Для экшн-сцен использовали автомобили, на которых установлены операторские краны. Для крупных планов машину мазали грязью в павильоне.

АвтоВАЗ рекламирует обновленную Lada Niva Travel при помощи лозунга «Выросла дикой, приучена к городу».

Рестайлинг Lada Niva (прежде — Chevrolet Niva) принес модели новое оформление передней части, новые задние фонари и бампер, технических изменений не произошло. В базовой комплектации внедорожник стоит 747,9 тысячи рублей. Самая доступная версия Off-road (некрашеный обвес, грязевая резина и шноркель) оценена в 844,9 тысячи рублей.