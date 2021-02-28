Польский журнал смоделировал ядерную войну России и НАТО

Эксперты польского журнала Gazeta Polska смоделировали сценарий ядерной войны между Россией и Североатлантическим альянсом.

Издание утверждает, что Москва "не исключает возможности применения самого смертоносного оружия" с целью нейтрализации сил, размещенных на восточном фланге альянса.

«Можно предположить, что атака <...> велась бы из Калининградской области. Стратегическое положение и разнообразие видов вооружений, которые там размещены, гарантировали бы России успех в первые часы гипотетической войны», — говорится в статье.

Заявления о «российской угрозе» звучат на Западе не первый раз. В Москве неоднократно подчеркивали, что Россия не намерена нападать на какую-либо из стран НАТО.