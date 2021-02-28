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Польский журнал смоделировал ядерную войну России и НАТО

Источник:
РИА Новости
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Фото: Алексей Иванов / CC BY 4.0

Эксперты польского журнала Gazeta Polska смоделировали сценарий ядерной войны между Россией и Североатлантическим альянсом.

Издание утверждает, что Москва "не исключает возможности применения самого смертоносного оружия" с целью нейтрализации сил, размещенных на восточном фланге альянса.

«Можно предположить, что атака <...> велась бы из Калининградской области. Стратегическое положение и разнообразие видов вооружений, которые там размещены, гарантировали бы России успех в первые часы гипотетической войны», — говорится в статье.

Заявления о «российской угрозе» звучат на Западе не первый раз. В Москве неоднократно подчеркивали, что Россия не намерена нападать на какую-либо из стран НАТО.

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Топ комментариев

Uynachalnica

Кто-бы его, вместе с опытом, призвал молчать в тряпочку!

жизнилюб

он ещё на этой грешной земле?я думал он в ней...

лачинов

Мне вот интересно, он действительно думал, что если разоружить Союз, то угроза ядерной войны исчезнет?...

merkulov tolya

россия тоже помогает америке покупая долговые обязательства сша
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