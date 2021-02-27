Родители продали дочь-подростка для оплаты лечения сына

Родители в Индии продали 12-летнюю дочь взрослому мужчине, чтобы оплатить лечение старшему ребенку.

Семья заключила «сделку» на десять тысяч рупий с 46-летним соседом, который предложил девочке стать его «женой». Сразу после свадьбы мужчина отвез купленного подростка к своим родственникам, пишет The Times of India.

Вскоре его соседи обратились в полицию, так как начали слышать постоянные крики и плач ребенка. При этом купивший девочку мужчина ранее уже был женат. Сейчас покупателя допрашивают правоохранительные органы.

Издание не уточняет, помогли ли вылечить старшего ребенка полученные от мужчины деньги. В отношении родителей также ведется проверка.