НАВЕРХ
#Криминал #Громкое дело #Происшествия #ДТП #Стихии #Кибервойны #Конфликты

Родители продали дочь-подростка для оплаты лечения сына

Источник:
Sibnet.ru
271 0
Фото: andypowe11 / Attribution License

Родители в Индии продали 12-летнюю дочь взрослому мужчине, чтобы оплатить лечение старшему ребенку.

Семья заключила «сделку» на десять тысяч рупий с 46-летним соседом, который предложил девочке стать его «женой». Сразу после свадьбы мужчина отвез купленного подростка к своим родственникам, пишет The Times of India.

Вскоре его соседи обратились в полицию, так как начали слышать постоянные крики и плач ребенка. При этом купивший девочку мужчина ранее уже был женат. Сейчас покупателя допрашивают правоохранительные органы.

Издание не уточняет, помогли ли вылечить старшего ребенка полученные от мужчины деньги. В отношении родителей также ведется проверка.

Еще по теме
Задержан укравший медали у ветерана омич
Кузбасским полицейским из дела об убийстве девушки изменят обвинение
Сторонник ИГИЛ предстанет перед судом в Иркутске
Один из торговцев младенцами в Красноярске оказался силовиком
смотреть все
ЧП #Криминал
О самом главном
Браслеты судьбы: что означают линии на запястье
Мужская сила: какие продукты улучшают сперму
В активном поиске: как понять, что сотрудник хочет уволиться
Сбрасывай балласт: астролог о судьбе и свободе выбора
Пить правильно: как бокал меняет вкус алкоголя
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Все статьи
Подробности
•
Фора для вуза: как получить дополнительные баллы к ЕГЭ
•
Древность в 3D: как археологи переписывают историю
•
Как замерзал Техас: кадры аномального холода
•
Упадут или взлетят: как изменятся цены на продукты
Как это работает
•
Терпкая и шоколадная: как выбрать хурму
•
Как восстановить гаджет после глубокого разряда аккумулятора
•
Как алкоголь меняет личность. ИНФОГРАФИКА
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Дуэт из Новосибирска покорил юмором жюри «Comedy баттл»
Сибирь 27.02.2021 22:03
Хоккейная «Сибирь» завершила сезон победой и дракой
Сибирь 27.02.2021 21:25
Найдены пропавшие на севере Красноярского края девочки-подростки
Сибирь 27.02.2021 14:54
Задержан укравший медали у ветерана омич
Сибирь 27.02.2021 13:33
Самое популярное
Новосибирский квадрокоптер-силач поднимет 2 тонны
5800
Путин поздравил «специальных военнослужащих»
5761
Певица МакSим снялась в экспрессивном клипе с Vegan DJ
3359
Расчет стажа для досрочного выхода на пенсию изменят
2640
Обсуждение (0)
Актуальные темы
Правила жизни
192
Коронакризис
2175
Экзамены
29
Новая энергетика
81
Человек и компьютер
86
Мультимедиа
Как замерзал Техас: кадры аномального холода
Самые необычные машины КамАЗа за 45 лет. ФОТО
На языке кошек: как понять питомца
Как выбрать презерватив: размер и материал
Самое обсуждаемое
45
Байден оценил принадлежность Крыма
35
Капитализация криптовалюты превысила ВВП России
32
Юлия Навальная вернулась в Россию
28
Путин заявил о готовящихся против России провокациях
28
МИД призвал сократить зависимость от «ядовитого доллара»
Sibnet.Ru