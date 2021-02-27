Выпускники школ сдадут экзамены по упрощенным правилам

Выпускники российских школ из-за пандемии будут сдавать экзамены по упрощенным правилам, чтобы минимизировать риски распространения инфекции, соответствующие правила проведения государственной итоговой аттестации (ГИА) для школьников в 2021 году утвердил премьер Михаил Мишустин.

В частности, девятиклассники не будут сдавать учебные предметы по выбору, для получения аттестата им нужно пройти ГИА-9 по двум обязательным предметам — русскому языку и математике.

Кроме этого, выпускникам 11-х классов, которые не намерены поступать в вузы, вместо единого государственного экзамена (ЕГЭ) нужно сдать государственный выпускной экзамен (ГВЭ) по русскому языку и математике.

Для поступления в вуз выпускникам необходимо сдать ЕГЭ по тем предметам, которые обозначит этот вуз, при этом для получения аттестата им достаточно результатов ЕГЭ по русскому языку. ЕГЭ также проведут для выпускников прошлых лет, планирующих поступать в вузы.

Выпускные экзамены для девятого класса в 2021 году будут сдавать в период с 24 по 28 мая. Основной период сдачи ЕГЭ начнется 31 мая с экзаменов по географии, литературе и химии.