НАВЕРХ
#Законы #Город #Образование #Здоровье #История #Религия #Туризм #Еда #Гео #Курьезы #О людях #Природа #Звери

Выпускники школ сдадут экзамены по упрощенным правилам

Источник:
Sibnet.ru
294 0
Фото: © Sibnet.ru

Выпускники российских школ из-за пандемии будут сдавать экзамены по упрощенным правилам, чтобы минимизировать риски распространения инфекции, соответствующие правила проведения государственной итоговой аттестации (ГИА) для школьников в 2021 году утвердил премьер Михаил Мишустин.

В частности, девятиклассники не будут сдавать учебные предметы по выбору, для получения аттестата им нужно пройти ГИА-9 по двум обязательным предметам — русскому языку и математике.

Кроме этого, выпускникам 11-х классов, которые не намерены поступать в вузы, вместо единого государственного экзамена (ЕГЭ) нужно сдать государственный выпускной экзамен (ГВЭ) по русскому языку и математике.

Для поступления в вуз выпускникам необходимо сдать ЕГЭ по тем предметам, которые обозначит этот вуз, при этом для получения аттестата им достаточно результатов ЕГЭ по русскому языку. ЕГЭ также проведут для выпускников прошлых лет, планирующих поступать в вузы.

Выпускные экзамены для девятого класса в 2021 году будут сдавать в период с 24 по 28 мая. Основной период сдачи ЕГЭ начнется 31 мая с экзаменов по географии, литературе и химии.

Еще по теме
Выпускники смогут поменять перечень предметов за две недели до ЕГЭ
Фора для вуза: как получить дополнительные баллы к ЕГЭ
Как изменится школа: без мела и смартфонов
Красноярский школьник пожаловался на унижения после отказа маршировать
смотреть все
Жизнь #Образование
Время зимы
Лед и шаманы: что посмотреть на Байкале с иркутской стороны
Закон выживания: как устроена волчья стая
Иглы и звезды: удивительный мир снежинок. ФОТО
Правильная подошва: устоять и не замерзнуть
Удар и удушье: почему лавины беспощадные убийцы?
Пушка и 15 минут: как отогревают замерзшие автомобили
Все статьи
Подробности
•
Фора для вуза: как получить дополнительные баллы к ЕГЭ
•
Древность в 3D: как археологи переписывают историю
•
Как замерзал Техас: кадры аномального холода
•
Упадут или взлетят: как изменятся цены на продукты
Как это работает
•
Терпкая и шоколадная: как выбрать хурму
•
Как восстановить гаджет после глубокого разряда аккумулятора
•
Как алкоголь меняет личность. ИНФОГРАФИКА
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Найдены пропавшие на севере Красноярского края девочки-подростки
Сибирь 27.02.2021 14:54
Задержан укравший медали у ветерана омич
Сибирь 27.02.2021 13:33
Прокуратура отсудила бомбоубежище в Новосибирске у «Вимм-Билль-Данна»
Сибирь 27.02.2021 11:50
Новый бассейн откроется в Новосибирске
Сибирь 27.02.2021 06:09
Самое популярное
Новосибирский квадрокоптер-силач поднимет 2 тонны
5764
Путин поздравил «специальных военнослужащих»
4899
Певица МакSим снялась в экспрессивном клипе с Vegan DJ
3331
Расчет стажа для досрочного выхода на пенсию изменят
2611
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Как замерзал Техас: кадры аномального холода
Самые необычные машины КамАЗа за 45 лет. ФОТО
На языке кошек: как понять питомца
Как выбрать презерватив: размер и материал
Самое обсуждаемое
42
Байден оценил принадлежность Крыма
39
Полиция в Кузбассе не приехала на вызов в дом, где убивали девушку
35
Капитализация криптовалюты превысила ВВП России
32
Юлия Навальная вернулась в Россию
29
Западный эксперт рассказал о вечных обидах России
Sibnet.Ru