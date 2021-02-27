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Развенчан популярный миф про жвачку

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © valentinap

Проглоченная жвачка совершенно безопасна для человека, рассказала врач-диетолог и гастроэнтеролог Алина Будаковская.

Эксперт напомнила, что многие люди верят в популярный миф, что проглатывание жвачки потенциально опасно для здоровья. Однако в реальности в этом нет ничего страшного, передает «Москва 24».

По словам Будаковской, компоненты жвачки не перевариваются в желудочно-кишечном тракте и спокойно выходят естественным путем. При этом использовать жвачку стоит не более 10 минут, иначе можно лишиться пломб или спровоцировать обострение хронических болезней ЖКТ.

Кроме того, при длительном жевании возможно перенапряжение жевательных мышц, что приведет к асимметрии лица и головной боли, предупредила диетолог.

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