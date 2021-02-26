НАВЕРХ
#Автопром #Авторынок #Тюнинг и самоделки #Автоправо #Автоспорт

Миронов предложил эксперимент с отменой техосмотра

Источник:
Sibnet.ru
319 4
Фото: © Sibnet.ru

Председатель партии «Справедливая Россия – За правду» Сергей Миронов призвал правительство отменить техосмотр автомобилей — по его мнению, это ненужная формальность, а к новым правилам никто не смог подготовиться за года.

Председатель правительства Михаил Мишустин в четверг объявил, что введение новых правил технического осмотра переносится с 1 марта на 1 октября.

«Раз новый порядок ТО не ввели, а действующий правительство не устраивает, давайте до 1 октября в виде эксперимента отменим техосмотр легковушек, а к тому времени, глядишь, для всех станет очевидно, что без этой надуманной процедуры можно и нужно обойтись», — заявил Миронов.

По его словам, «техосмотр — обираловка водителей, которая не решает задачи повышения безопасности на дорогах». Кроме того, новый порядок прохождения ТО «такой мудреный», что в нему «за два года никто толком не смог подготовиться».

Закон о новых правилах прохождения техосмотра был подписан в июне 2019 года. В рамках новой процедуры предполагается ввести электронные диагностические карты и обязательную фотофиксацию процесса с использованием геолокации.

Тема: Дорожные войны
Власти отложили введение техосмотра по-новому
Ведомства поспорили о знаке «Фотовидеофиксация»
МВД подтвердило требования к автомобилям для техосмотра
Штраф за нарушение ПДД «получил» каждый россиянин
смотреть все
Авто #Автоправо #Законы
О самом главном
Браслеты судьбы: что означают линии на запястье
Мужская сила: какие продукты улучшают сперму
В активном поиске: как понять, что сотрудник хочет уволиться
Сбрасывай балласт: астролог о судьбе и свободе выбора
Пить правильно: как бокал меняет вкус алкоголя
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Все статьи
  • ЗИЛ
  • Светофоры
  • Опасное вождение
Подробности
•
Фора для вуза: как получить дополнительные баллы к ЕГЭ
•
Древность в 3D: как археологи переписывают историю
•
Как замерзал Техас: кадры аномального холода
•
Упадут или взлетят: как изменятся цены на продукты
Как это работает
•
Терпкая и шоколадная: как выбрать хурму
•
Как восстановить гаджет после глубокого разряда аккумулятора
•
Как алкоголь меняет личность. ИНФОГРАФИКА
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Сексолог назвал лучшую диету для потенции
Сибирь 26.02.2021 17:19
Спасатели в Кузбассе подсчитали травмированных туристов
Сибирь 26.02.2021 16:23
Сибиряк поборется за пост мэра Нью-Йорка
Сибирь 26.02.2021 16:19
Девушки из Новосибирска выступят на «Comedy баттл»
Сибирь 26.02.2021 15:39
Самое популярное
Новосибирский квадрокоптер-силач поднимет 2 тонны
5432
Полиция в Кузбассе не приехала на вызов в дом, где убивали девушку
4192
Наталья Рудова обнажилась назло хейтерам
3069
Певица МакSим снялась в экспрессивном клипе с Vegan DJ
2849
Обсуждение (4)
Актуальные темы
Правила жизни
192
Коронакризис
2174
Экзамены
29
Новая энергетика
81
Человек и компьютер
85
Мультимедиа
Как замерзал Техас: кадры аномального холода
Самые необычные машины КамАЗа за 45 лет. ФОТО
На языке кошек: как понять питомца
Как выбрать презерватив: размер и материал
Топ комментариев

лачинов

Переходим на юани, но ... считать все же будем долларах.

jeryakob

Кто сказал, что зависимость от китая лучше, чем от штатов?

DYNAMO7294

Содержание автомобиля, превратилось уже в непозволительную роскошь!

Demosfen

Не нужно никуда переходить. Нужно иметь свою ликвидную конвертируемую валюту - рубль, который будет обеспечен...
Sibnet.Ru