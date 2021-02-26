Миронов предложил эксперимент с отменой техосмотра

Председатель партии «Справедливая Россия – За правду» Сергей Миронов призвал правительство отменить техосмотр автомобилей — по его мнению, это ненужная формальность, а к новым правилам никто не смог подготовиться за года.

Председатель правительства Михаил Мишустин в четверг объявил, что введение новых правил технического осмотра переносится с 1 марта на 1 октября.

«Раз новый порядок ТО не ввели, а действующий правительство не устраивает, давайте до 1 октября в виде эксперимента отменим техосмотр легковушек, а к тому времени, глядишь, для всех станет очевидно, что без этой надуманной процедуры можно и нужно обойтись», — заявил Миронов.

По его словам, «техосмотр — обираловка водителей, которая не решает задачи повышения безопасности на дорогах». Кроме того, новый порядок прохождения ТО «такой мудреный», что в нему «за два года никто толком не смог подготовиться».

Закон о новых правилах прохождения техосмотра был подписан в июне 2019 года. В рамках новой процедуры предполагается ввести электронные диагностические карты и обязательную фотофиксацию процесса с использованием геолокации.