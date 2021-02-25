Фигуристка Туктамышева: разделась для Maxim

Чемпионка мира 2015 года в женском одиночном катании Елизавета Туктамышева снялась в откровенной фотосессии для мужского журнала Maxim.

Номер поступит в продажу 26 февраля. Рядом с фотографией 24-летней спортсменки в нижнем белье помещен заголовок «Лиза Туктамышева. Лучшая фигура фигурного катания», сообщается в в Twitter издания.

Туктамышева уже выкладывала в Instagram собственные снимки в нижнем белье. В сезоне 2018/19 она исполняла на соревнованиях показательный номер с раздеванием под музыкальную композицию Toxic американской певицы Бритни Спирс.