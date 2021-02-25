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Путин заявил о готовящихся против России провокациях

Источник:
ТАСС
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Российские власти получили информацию о готовящихся против России провокациях, касающихся борьбы с коронавирусом, заявил президент Владимир Путин на заседании коллегии Федеральной службы безопасности (ФСБ).

«Благодарю вас за информацию, которые вы передаете политическому руководству страны по поводу того, что и планируются некоторые провокации в этой сфере», — цитирует ТАСС Путина

Путин подчеркнул, что против российского государства «ведется целенаправленная информационная кампания с безапелляционными и бездоказательными обвинениями по целому ряду вопросов».

«В ход идут даже абсурдные, я бы сказал разного рода анекдотичные теории заговора, в попытке поставить, например, в последнее время под сомнение наши достижения в сфере медицины и борьбы с коронавирусом», — отметил он.

Президент заявил, что Россия привыкла к провокациям. «Нас пытаются сковать экономическими и иными санкциями, блокировать крупные международные проекты», — подчеркнул Путин.

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pepelmetal

А ей небольшую комнатку с решёткой)?

DYNAMO7294

Я верю честность переседента и неподкупность постовых, в заботу банков о клиентах в русалок верю в домовых))))

urbasik

Согласен.если оскорбление затрагивает героические годы оскорбляемого.А не бытовуху.

Dr. LivSee

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