Путин заявил о готовящихся против России провокациях

Российские власти получили информацию о готовящихся против России провокациях, касающихся борьбы с коронавирусом, заявил президент Владимир Путин на заседании коллегии Федеральной службы безопасности (ФСБ).

«Благодарю вас за информацию, которые вы передаете политическому руководству страны по поводу того, что и планируются некоторые провокации в этой сфере», — цитирует ТАСС Путина

Путин подчеркнул, что против российского государства «ведется целенаправленная информационная кампания с безапелляционными и бездоказательными обвинениями по целому ряду вопросов».

«В ход идут даже абсурдные, я бы сказал разного рода анекдотичные теории заговора, в попытке поставить, например, в последнее время под сомнение наши достижения в сфере медицины и борьбы с коронавирусом», — отметил он.

Президент заявил, что Россия привыкла к провокациям. «Нас пытаются сковать экономическими и иными санкциями, блокировать крупные международные проекты», — подчеркнул Путин.