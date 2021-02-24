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Купавшуюся с телефоном девочку убило током в Приангарье

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Школьница в Братске взяла в ванную телефон с зарядкой, девочку убило током, о происшествии сообщило в среду СУ СКР по Иркутской области.

По данным ведомства, 12-летнюю девочку нашли мертвой в квартире на Пионерской улице в Братске в понедельник. Было установлено, что школьница погибла от удара током. По факту ее смерти началась доследственная проверка.

«Девочка пошла принимать ванну с мобильным телефоном. На месте происшествия в руках несовершеннолетней был обнаружен провод зарядного устройства, подключенного в сеть», – говорится в сообщении следствия.

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rumatam

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Dr. LivSee

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CaRdan

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