Купавшуюся с телефоном девочку убило током в Приангарье

Школьница в Братске взяла в ванную телефон с зарядкой, девочку убило током, о происшествии сообщило в среду СУ СКР по Иркутской области.

По данным ведомства, 12-летнюю девочку нашли мертвой в квартире на Пионерской улице в Братске в понедельник. Было установлено, что школьница погибла от удара током. По факту ее смерти началась доследственная проверка.

«Девочка пошла принимать ванну с мобильным телефоном. На месте происшествия в руках несовершеннолетней был обнаружен провод зарядного устройства, подключенного в сеть», – говорится в сообщении следствия.