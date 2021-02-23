Капитализация криптовалюты превысила ВВП России

Суммарная капитализация криптовалюты в мире в конце минувшей недели достигла 1,6 триллиона долларов, свидетельствуют данные Coimarketcap. Это больше, чем ВВП России, который МВФ на декабрь 2020 года оценивает в 1,4 триллиона долларов.

Так, капитализация только одного биткоина превысили триллион долларов и теперь соответствует уровню ВВП Мексики, которая является 15-й в списке крупнейших экономик мира. Кроме этого, биткоин занимает восьмое место в топ самых дорогих активов мира.

Выше биткоина оцениваются только Apple, саудовская нефтяная госкомпания Saudi Aramco, Microsoft, Amazon и Alphabet, а также капитализация золото и серебра. За последние семь лет самая популярная криптовалюта подорожала на 5400%.

Как отмечают эксперты, биткоин и другие криптовалюты стали главными бенефициарами пандемии. Котировки цифровых денег стали резко расти после того, как США «влили» в экономику более 8 триллионов долларов в рамках помощи гражданам и бизнесу.