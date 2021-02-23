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Опубликованы первые звуки с поверхности Марса

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © NASA

NASA опубликовало в официальном Twitter аудиозапись со звуками с поверхности Марса, сделанную аппаратом Perseverance после посадки на Красную планету.

«Теперь, когда вы видели Марс, послушайте его. Возьмите наушники и послушайте первые звуки, записанные одним из моих микрофонов», — говорится в посте, опубликованном в соцсети от имени марсохода.

Отмечается, что в качестве микрофона использовалось готовое коммерческое устройство, оно смогло пережить спуск на поверхность планеты. На записи слышен шум марсианского ветра и механические звуки работы марсохода.

Аппарат Perseverance 18 февраля совершил посадку в районе кратера Езеро на Марсе. Пятый марсоход в истории NASA оснащен самыми разными инструментами для изучения строения и геологии Красной планеты.

Главной задачей станет забор образцов марсианского грунта, которые в будущем будут доставлены на Землю. На борту Perseverance также есть экспериментальное устройство для получения кислорода из атмосферы Марса.

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