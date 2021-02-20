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Возраст помешал трудоустроиться почти половине россиян

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Работодатели не хотели трудоустраивать 45% опрошенных из-за возраста, выяснили аналитики сервиса «Работа.ру», опросив соискателей, почему им отказывают в приеме на работу.

В исследовании приняли участие более 4 тысяч человек из всех регионов России. Самой популярной причиной отказала стало несоответствие навыков требованиям – об этом сказали 55% опрошенных.

«45% респондентов рассказали, что отказ в приеме на работу часто происходит из-за возраста», – говорится в сообщении.

Более трети участников опроса высказались, что помешать работе может ложная информация в резюме. Еще треть обратила внимание на неграмотную устную и пиьсменную речь, почти столько же – неопрятный внешний вид.

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