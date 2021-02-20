Россия зарегистрировала третью вакцину от коронавируса

Зарегистрирована третья российская вакцина от коронавируса «Ковивак», разработанная Центром имени Чумакова, сообщил председатель правительства РФ Михаил Мишустин в субботу.

По его словам, первые 120 тысяч доз этой вакцины будут запущены в гражданский оборот в середине марта.

Вакцина, созданная в Центре Чумакова, называется цельновирионной — в ней используется инактивированный вирус SARS-CoV-2, то есть специально обработанный так, что он лишился своих инфекционных свойств, но сохранил способность вызывать иммунную реакцию.

Сейчас в гражданском обороте находятся две вакцины — «ГамКовидВак», или «Спутник V», разработанная Центром имени Гамалеи, и «ЭпиВакКорона» от новосибирского центра «Вектор». В основе первой лежит аденовирус, второй — искусственные пептидные антигены.