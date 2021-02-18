Германия пригрозила выставить счет США из-за санкций

Германия может потребовать от США компенсации за задержку строительства «Северного потока — 2», заявил депутат бундестага Штеффен Котре. Берлин и Вашингтон обсудят проект на закрытых переговорах.

«Германии следует ясно заявить США, что санкции должны быть отменены. Нужно усилить давление, пригрозить встречными мерами и, конечно, ввести их. Американцы реагируют только на давление», — цитирует парламентария РИА Новости.

Политик отметил, что немецкие потребители уже несколько лет переплачивают за топливо, так как не могут получать недорогой газ. Этот счет на несколько миллиардов евро нужно предъявить американцам, подчеркнул он.

Ранее стало известно, что США и Германия начали закрытые переговоры по «Северному потоку — 2». По неподтвержденным данным, Вашингтон предлагает внедрить в проект механизм остановки, который блокировал бы транзит газа в случае «нарушений» Россией прав человека.

Проект «Северный поток — 2» предполагает прокладку двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. США в конце 2019 года ввели санкции против газопровода.