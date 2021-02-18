Россия отвергла требование ЕСПЧ об освобождении Навального

Требование Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) об освобождение Алексея Навального беспрецедентно и не имеет под собой никаких правовых оснований, заявил министр юстиции России Константин Чуйченко.

«Во-первых, это явное и грубое вмешательство в деятельность судебной власти суверенного государства. Во-вторых, это требование является необоснованным и неправомерным, поскольку не содержит указания ни на один факт, ни на одну норму права», —цитирует ТАСС Чуйченко.

В-третьих, по его словам, требование «заведомо неисполнимо, поскольку в соответствии с российским законодательством нет правовых оснований для освобождения данного лица из-под стражи».

«Европейские судьи приняли явно политическое решение», — подчеркнул Чуйченко. Он добавил, что это решение противоречит коренному принципу деятельности ЕСПЧ — обеспечению верховенства закона.