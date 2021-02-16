Мошенники бросили вызов банковской системе России

Мошенники стали вынуждать жертв переводить им деньги на счет в другом банке, чтобы нельзя было предотвратить хищение, — это стало серьезным вызовом, сообщил первый замглавы департамента информационной безопасности Центробанка России Артем Сычев.

«Волнует, что злоумышленники уже прекрасно понимают, что если вся эта мошенническая активность идет через платежные системы, то она с большой вероятностью может быть остановлена на стороне банка», — сказал Сычев в интервью РИА Новости.

Поэтому сейчас мошенники под угрозой старого предлога хищений денег со счета и пытаются вынудить клиента прийти в отделение, снять средства и перевести их злоумышленникам через платежный терминал или банкомат другого банка, отметил представитель ЦБ.

«Таким образом, банк, который обслуживает этого клиента, видит просто снятие денег, а куда средства ушли, он не знает. И вот это серьезный вызов, который требует отдельной проработки и на нашей стороне, и на стороне банков» — заявил Сычев.

В ЦБ отметили, что хакерские атаки подготовлены на очень высоком уровне, а те, кто их совершал, хорошо разбираются в системе дистанционного банковского обслуживания (ДБО) и особенностях обработки платежей.