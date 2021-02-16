НАВЕРХ
#Деньги #Недра и ТЭК #Авиа #Транспорт и дороги #Торговля #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

Мошенники бросили вызов банковской системе России

Источник:
РИА Новости
358 2
Фото: © Sibnet.ru

Мошенники стали вынуждать жертв переводить им деньги на счет в другом банке, чтобы нельзя было предотвратить хищение, — это стало серьезным вызовом, сообщил первый замглавы департамента информационной безопасности Центробанка России Артем Сычев.

«Волнует, что злоумышленники уже прекрасно понимают, что если вся эта мошенническая активность идет через платежные системы, то она с большой вероятностью может быть остановлена на стороне банка», — сказал Сычев в интервью РИА Новости.

Поэтому сейчас мошенники под угрозой старого предлога хищений денег со счета и пытаются вынудить клиента прийти в отделение, снять средства и перевести их злоумышленникам через платежный терминал или банкомат другого банка, отметил представитель ЦБ.

«Таким образом, банк, который обслуживает этого клиента, видит просто снятие денег, а куда средства ушли, он не знает. И вот это серьезный вызов, который требует отдельной проработки и на нашей стороне, и на стороне банков» — заявил Сычев.

В ЦБ отметили, что хакерские атаки подготовлены на очень высоком уровне, а те, кто их совершал, хорошо разбираются в системе дистанционного банковского обслуживания (ДБО) и особенностях обработки платежей.

Еще по теме
Операторы связи предложили хранить цифровые рубли на телефонах
Глава «Норникеля» Потанин первым в России заработал $30 млрд
Экономист заявил о желании МВФ «содрать с украинцев кожу»
Штраф за нарушение ПДД «получил» каждый россиянин
смотреть все
Экономика #Деньги #Криминал
Домострой
Проверка без согласия: чем грозит перепланировка квартир?
Намотает по-новому: умные счетчики стали обязательными
Шесть лососевых: как выбрать красную икру
Почему батареи в доме еле теплые?
Безопасная готовка: сколько служит сковорода
Замок и основание: как укладывать кварцевый ламинат
Все статьи
Картина дня
Производители попросили поднять цены на колбасу и сосиски
Мошенники бросили вызов банковской системе России
МВД подтвердило требования к автомобилям для техосмотра
Половина российских компаний поднимет цены на свою продукцию
Подробности
•
Лицо вместо кошелька: как биометрия изменит платежи
•
Полетим на «Байкале»: сибирскому самолету нашлась работа
•
Скандал исчерпан: самый большой в России аквапарк перезапустят
•
Суверенный Рунет: изолируют под угрозой штрафов?
Как это работает
•
Как измерить радиацию при помощи смартфона
•
Шпион, выйди вон: выключаем телеметрию в Office 365
•
Что будет, когда закончатся уголь, нефть и газ
•
Как перенести лицензию Windows 10 на другой компьютер
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
101-летнему красноярцу заменили кардиостимулятор
Сибирь 16.02.2021 15:07
Глава «Норникеля» Потанин первым в России заработал $30 млрд
Сибирь 16.02.2021 13:40
Письмо из 60-х в винной бутылке обнаружили в кузбасском Гурьевске
Сибирь 16.02.2021 12:03
Фотограф показал плавление льда на Байкале
Сибирь 16.02.2021 12:03
Самое популярное
Семилетний мальчик спел «Группу крови» Цоя и покорил жюри «Голоса»
21925
Финалистка детского «Голоса» рассказала о главном «враге» на шоу
6640
Институт из скандала с зарплатами и Путиным огласил реальные выплаты
5636
Угроза Лаврова обескуражила Евросоюз
5190
Обсуждение (2)
Картина дня
Производители попросили поднять цены на колбасу и сосиски
Мошенники бросили вызов банковской системе России
МВД подтвердило требования к автомобилям для техосмотра
Половина российских компаний поднимет цены на свою продукцию
Актуальные темы
Правила жизни
192
Коронакризис
2171
Экзамены
27
Новая энергетика
81
Человек и компьютер
78
Подробности
Лицо вместо кошелька: как биометрия изменит платежи
Полетим на «Байкале»: сибирскому самолету нашлась работа
Скандал исчерпан: самый большой в России аквапарк перезапустят
Суверенный Рунет: изолируют под угрозой штрафов?
Мультимедиа
На языке кошек: как понять питомца
Как выбрать презерватив: размер и материал
Самый первый автомобиль в мире. ФОТО
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Топ комментариев

corrector

Да есть жешь ! Поддерживаю мужика на все СТО !

TAlex

Меня одного тошнит от Навального и того, как облизывают его промежность, в таких вот новостях?

Disobedient

Кабалу у тебя цитировать лучше получается.)))А сектора известно какие, самые "бедные" по добыче природных...

DADMAL

зоозащитники вы достали может уже пора бы решить проблему на корню ? в 90 столько проблем небыло собак...
Sibnet.Ru