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«Тревожную» мутацию коронавируса зафиксировали в десяти странах

Источник:
РИА Новости
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Фото: © sputnikvaccine.com

Ученые Эдинбургского университета сообщили, что в Великобритании и еще в девяти странах выявлен еще один штамм коронавируса, получивший название B1525.

Новый вариант вируса обладает «потенциально тревожным набором мутаций», приводит РИА Новости мнение ученых. В частности, исследователей беспокоит мутация Е484К в шиповидном белке, которая делает вирус более устойчивым к антителам.

В Великобритании выявлено не менее 32 случаев заражения данным вариантом вируса, в Дании — 35, в Нигерии —12. В США и Франции -—семь и пять соответственно, менее пяти случаев зафиксированы в Гане, Австралии, Канаде, Иордании и Испании.

В середине декабря в Великобритании обнаружили новую мутацию SARS-CoV-2 — VUI-202012/01. Позже стало известно, что она распространяется на 70 процентов (по другим оценкам, на 56 процентов) быстрее исходника.

За последние месяцы случаи заражения VUI-202012/01 зарегистрировали как минимум в 80 странах, в том числе в России.


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