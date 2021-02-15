Россия получит самую длинную в мире атомную подлодку для «Посейдона»

Российский флот получит самую длинную атомную подводную лодку — «Белгород». Она будет оснащена новым стратегическим оружием — суперторпедой «Посейдон».

Длина атомного подводного крейсера «Белгород» на 11 метров превышает самую большую на сегодня АПЛ проекта 941 «Акула» и достигает 180 метров.

Атомоход «Белгород» был заложен в 1992 году. Но спустя пять лет строительство субмарины было заморожено из-за тяжелой экономической ситуации. В декабре 2012 года в Минобороны приняли решение возобновить работу над подложкой, но уже по новому проекту.

Ее передача в ВМФ России запланирована на текущий 2021 год, сообщили «Известиям» в военном ведомстве. АПЛ «Белгород» станет первым штатным носителем нового стратегического оружия сдерживания — суперторпеды «Посейдон».

Субмарина может также нести атомные глубоководные станций, как например АС-31 «Лошарик». Они созданы для осуществления широкого комплекса подводно-технических работ на больших глубинах.