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Путин допустил отключение зарубежных интернет-сервисов

Источник:
ТАСС
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Президент России Владимир Путин допустил отключение зарубежных интернет-сервисов в случае враждебных действий с их стороны и при наличии отечественных альтернатив этим ресурсам.

«У меня, например, нет желания там что-то искусственно свинчивать и закручивать. Но когда уже какие-то враждебные действия будут осуществляться, я этого не исключаю. Враждебные действия в отношении нашей страны недопустимы», — приводит ТАСС слова Путина.

Он заверил, власти не будут «ничего сворачивать до тех пор», пока у России «не будет своего» аналогичного продукта. «И сворачивать-то, когда у нас будет свое, если что-то и будем, то только исходя из конкретных ситуаций», — подчеркнул российский лидер.

«Мы не будем делать ничего, что создавало бы проблемы нашим гражданам и пользователям просто искусственно, потому что они нам не нравятся или чего-то там плохое про какое-то начальство написали», — пообещал Путин.


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