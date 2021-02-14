Президент России Владимир Путин допустил отключение зарубежных интернет-сервисов в случае враждебных действий с их стороны и при наличии отечественных альтернатив этим ресурсам.

«У меня, например, нет желания там что-то искусственно свинчивать и закручивать. Но когда уже какие-то враждебные действия будут осуществляться, я этого не исключаю. Враждебные действия в отношении нашей страны недопустимы», — приводит ТАСС слова Путина.

Он заверил, власти не будут «ничего сворачивать до тех пор», пока у России «не будет своего» аналогичного продукта. «И сворачивать-то, когда у нас будет свое, если что-то и будем, то только исходя из конкретных ситуаций», — подчеркнул российский лидер.

«Мы не будем делать ничего, что создавало бы проблемы нашим гражданам и пользователям просто искусственно, потому что они нам не нравятся или чего-то там плохое про какое-то начальство написали», — пообещал Путин.