Код Cyberpunk 2077 продали на аукционе

Похитители исходных кодов игры Cyberpunk 2077 продали архив с данными, следует из закрытого аукциона злоумышленников. Полиция ведет поиск неизвестных хакеров, покупатель украденной информации остался неизвестным.

Создатель лота подтвердил журналистам, что архив больше недоступен для продажи. «Поступило предложение вне рамок форума, которое нас удовлетворило», — уточнил инициатор торгов, передает издание The Verge.

Лот снят с продажи в связи с риском дальнейшего распространения данных. При этом точно неизвестно, получил ли обладатель архива с исходными данными Cyberpunk 2077 денежную выплату за продажу информации.

Перед стартом аукциона злоумышленники предлагали CD Projekt RED вернуть украденные данные за выкуп, однако польская студия отказалась от переговоров. Анонимные организаторы оценили украденные данные в семь миллионов долларов.

Кражу исходных кодов игр CD Projekt RED в студии подтвердили 9 февраля. Хакеры смогли взломать сервера компании и похитить данные игр Cyberpunk 2077, The Witcher 3, Gwent. Представители студии обратились в правоохранительные органы.