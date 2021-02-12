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Кузбасский уголь отправят в космос

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Divya Barai / CC BY-SA 4.0

Наноспутник «Кузбасс-300», в который будет заложен уголь, запустят в космос этой осенью, сообщил врио ректора Кузбасского государственного технического университета Алексей Яковлев.

«Спутник "Кузбасс-300" в ноябре мы планируем запустить в честь нашего юбилея. Одной из его особенностей будет то, что в этом спутнике будет заложен символ Кузбасса — 300 граммов угля», — цитирует ТАСС Яковлева.

Космический аппарат будет представлять собой спутник нанокласса небольшого размера. Он будет мониторить возникновение лесных и техногенных пожаров, а также сообщит радиолюбителям со всего мира на 10 языках о 300-летнем юбилее угольного региона.

Проект оценивается в 5 миллионов рублей. Средства выделят Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере и КузГТУ.

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Топ комментариев

ivanbak

Учёный и оклад 25, это они что смеются. Какая наука на эти деньги.

лачинов

А вот и нисколько не удивлен. Сейчас в рабочей среде культуры гораздо больше, чем среди менеджеров или...

лачинов

Остальное на усмотрении руководства. Обычная практика. Причем повсеместная, не только в бюджетных учреждениях.

Alhazred

Вот именно поэтому твое мнение никому не интересно)))
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