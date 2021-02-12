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Прыгунья на лыжах Юлиане Зайфарт: снялась для Playboy

Источник:
Sibnet.ru
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Двукратная чемпионка мира в прыжках с трамплина Юлиане Зайфарт снялась для Playboy — обложку журнала спортсменка показала в Instagram.

Зайфарт в интервью Bild рассказала, что легко согласилась на откровенные съемки, с их помощью она рассчитывает создать неповторимые образы. Спортсменка добавила, что у нее не было цели обнаженкой привлечь внимание болельщиков к женским прыжкам с трамплина.

Она не смогла однозначно ответить на вопрос: «Что лучше, идеальный прыжок или секс?» По мнению Зайфарт, в обоих случаях она получает одинаковый уровень адреналина.

Немка завоевала два золота в командных соревнованиях на первенстве планеты в 2019 году.


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ivanbak

Учёный и оклад 25, это они что смеются. Какая наука на эти деньги.

лачинов

А вот и нисколько не удивлен. Сейчас в рабочей среде культуры гораздо больше, чем среди менеджеров или...

лачинов

Остальное на усмотрении руководства. Обычная практика. Причем повсеместная, не только в бюджетных учреждениях.

Alhazred

Вот именно поэтому твое мнение никому не интересно)))
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