Прыгунья на лыжах Юлиане Зайфарт: снялась для Playboy

Двукратная чемпионка мира в прыжках с трамплина Юлиане Зайфарт снялась для Playboy — обложку журнала спортсменка показала в Instagram.

Зайфарт в интервью Bild рассказала, что легко согласилась на откровенные съемки, с их помощью она рассчитывает создать неповторимые образы. Спортсменка добавила, что у нее не было цели обнаженкой привлечь внимание болельщиков к женским прыжкам с трамплина.

Она не смогла однозначно ответить на вопрос: «Что лучше, идеальный прыжок или секс?» По мнению Зайфарт, в обоих случаях она получает одинаковый уровень адреналина.

Немка завоевала два золота в командных соревнованиях на первенстве планеты в 2019 году.