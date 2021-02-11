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Россия отвергла концепцию «ограниченной ядерной войны»

Источник:
РИА Новости
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Фото: © Sibnet

Отказ Запада от подтверждения неприемлемости любых ядерных войн вызывает подозрение у России, заявил замглавы российского МИДа Сергей Рябков. По словам дипломата, на сегодня США публично допускают применение ядерного оружия в вооруженном конфликте.

«Мы категорически отвергаем эту концепцию ограниченной ядерной войны. Мы категорически не согласны с попытками приписать нам некие идеи в духе эскалации для деэскалации», — цитирует замминистра РИА Новости.

Рябков отметил, что для России важно подтвердить на международном уровне формулу Горбачева-Рейгана, согласно которой в ядерной войне не может быть победителя, и она не может быть развязана.

«Отсутствие готовности западных коллег согласиться с этим нашим предложением только усиливает сомнения в том, куда движется их военная мысль и не занимаются ли они планированием ограниченного ядерного конфликта», — уточнил дипломат.

Замминистра подчеркнул, что Москва готова к дальнейшим переговорам по контролю над вооружениями, но не пойдет на односторонние уступки. По словам Рябкова, Россия будет жестко отстаивать собственные национальные интересы.

В начале февраля глава стратегического командования США вице-адмирал Чарльз Ричард назвал российско-американский ядерный конфликт реальным сценарием. При этом он подчеркнул, что Пентагон оценивает шансы такого противостояния как очень низкие.

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