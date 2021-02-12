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Актриса из фильма «Родные» Катерина Беккер рассказала о снах про Томск

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © katerina_bekker, instagram.com/katerina_bekker

Актриса Катерина Беккер, сыгравшая одну из главных ролей в фильме «Родные», призналась, что хотела бы навестить родной Томск, он ей часто снится.

Роль в комедии «Родные» для уроженки Томска стала первой большой ролью в кино. Фильм рассказывает о семействе во главе Павлом Карнауховым (Сергей Бурунов). Все они отправляются в путешествие на Грушинский фестиваль, а в пути их ждут приключения. Беккер в ленте исполнила роль девушки Сони, невесты Саши, сына Карнаухова в исполнении Семена Трескунова.

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Катерина Беккер считает роль в «Родных» большой удачей. Но после участия в проекте со знаменитыми актерами (кроме Бурунова и Трескунова в фильме снимаются Ирина Пегова, Сергей Шакуров, Лиза Монеточка, Никита Павленко) не зазналась и продолжает помнить о своем родном городе.

«Все равно очень тянет вернуться в родные места, вернуться, там, где прошло твое детство, становление, юная юность. Было бы здорово, если бы в этом году это получилось», — рассказала Sibnet.ru актриса.

Из Томска Катерина Беккер переехала Москву после восьмого класса вместе с мамой. С тех пор в родном городе не была.

«Очень часто снится Томск, уже так извращается потихоньку, потому что во снах же оно все по-другому. Там есть вымысел. Я начинаю уже забывать, где вымысел из сна, где правда. Надо восстановить. Не знаю насколько там все изменилось, надеюсь, что не сильно», — сказала Беккер.

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Топ комментариев

ivanbak

Учёный и оклад 25, это они что смеются. Какая наука на эти деньги.

лачинов

А вот и нисколько не удивлен. Сейчас в рабочей среде культуры гораздо больше, чем среди менеджеров или...

лачинов

Остальное на усмотрении руководства. Обычная практика. Причем повсеместная, не только в бюджетных учреждениях.

Alhazred

Вот именно поэтому твое мнение никому не интересно)))
Sibnet.Ru