Фильм «Родные»: роуд-муви на русский лад

Российская драматическая комедия «Родные» триумфально заехала в российский прокат. Главные роли сыграл Сергей Бурунов и певица Монеточка, а сценаристы решили поэкспериментировать и снять самое настоящее жанровое роуд-муви с неприглядной российской действительностью и шутками «ниже пояса».

Сюжет: в поисках хорошей жизни

Главный герой Павел Карнаухов (Сергей Бурунов) узнает о смертельной болезни. После этого он отправляется на музыкальный Грушинский фестиваль, чтобы спеть на главной сцене собственную песню, ведь это его главная мечта.

Мужчина берет свою семью, заводит машину и на экране начинается трагикомическое путешествие через всю Россию. Зрители будут наблюдать за сложными отношениями родителей и детей, происходящее разбавят разные смешные ситуации.

Фото: © предоставлено SonyPictures

Все члены семьи разные по характеру, но они вынуждены смириться с непростым решением отца, который готов пренебречь интересами семьи ради достижения своей мечты. Но ведь мечты есть не только у главного героя.

Премьера в России: 11 февраля 2021 года

Страна: Россия, студия Hype Film

Жанр: драма, комедия

Режиссер: Илья Аксенов

Актеры: Сергей Бурунов, Ирина Пегова, Монеточка, Семен Трескунов

Продолжительность: 100 минут

Возраст: 12+

Съемки: ближе к реальности

Грушинский фестиваль — легендарное музыкальное мероприятие, которое действительно проходит в Самарской области с 1968 года. Это песенный фестиваль авторской песни, который традиционно напоминает туристический слет в декорациях палаточного лагеря.

Съемки «Родных» начались по сценарию Жоры Крыжовникова и Алексея Казакова в июле 2020 года, закончились в октябре. Для фильма даже построили гигантскую гитару и сделали копию фестивальной сцены в Подмосковье. Создатели объяснили это тем, что снимать фильм на реальной локации в Самарской области оказалось слишком непросто.

Фото: © предоставлено SonyPictures

В главных ролях сыграли Сергей Бурунов, Ирина Пегова, певица Монеточка, для которой роль в «Родных» стала дебютом в кино, а также Семен Трескунов. По сюжету героиня Монеточки хочет заниматься музыкой и бросить обычную работу, на этом выстроен один из главных конфликтов.

Авторы кино признались, что «Родные» перекликаются с американской трагикомедией «Маленькая мисс Счастье» 2006 года, где семья также путешествовала через всю страну, чтобы попасть на детский конкурс. Но в российском кино действительность куда ближе отечественному зрителю.

Сергей Бурунов восторженно отзывается о проекте. По словам актера, лента стала для него новым актерским опытом. Исполнитель главной роли даже назвал картину «средством осознания своей жизни».

Оценки: мнения разошлись

На популярном сайте «Критиканство» у фильма средний рейтинг в 56%. Критики отмечают, что авторы фильма выдали приземленную драму, тяготеющую к реализму без попыток вставить шутки «ниже пояса». Зрители в целом приняли картину, большинство пишут, что после просмотра у них остается позитивное впечатление.

Вадим Богданов называет «Родных» душевным и теплым фильмом для семейного просмотра, где есть хороший юмор для любой аудитории, со знакомыми каждому из нас реалиями русской жизни, с понятной моралью. По его словам, кино можно считать народным.

Фото: © предоставлено SonyPictures

Есть и недовольные просмотром критики. Алексей Литовченко отмечает, что у фильма есть сомнительные нотки народной комедии. По его мнению, фильм вторичен, а режиссер Илья Аксенов не смог привнести в жанр что-то новое.

Стоит ли смотреть

Фильм «Родные» только притворяется комедией, в реальности за ширмой юмора обширная личностная драма героя Сергея Бурунова. Он не просто переживает кризис, он пытается сбежать от самого себя, но делает типичные ошибки, указывающие на его незрелость.

Однако невероятно сильный финал доказывает, что человек может повзрослеть. Для этого ему потребуется многое осознать и сделать непростые шаги. Актерам за игру можно поставить отличные оценки, им веришь, даже дебютантка Монеточка успешно воплощает режиссерский замысел.

Фото: © предоставлено SonyPictures

Сам фильм структурно неровный, шутки здесь совершенно разного калибра — от реально смешных до глупых, к тому же драматический финал плохо вяжется с предшествующим комедийным наполнением. Но кино получилось живым.

Картину стоит посмотреть взрослой аудитории, успевшей столкнуться с личными кризисами. Для таких людей фильм будет полезен. «Родные» — успешная попытка переложить американский жанр роуд-муви на понятный без слов язык родных осин. Даже с учетом всех промахов финал картины наверняка оставит приятное послевкусие.