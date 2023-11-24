«Дворец» с Петровым: почему критики назвали комедию плохой

Фильм Романа Полански «Дворец» с Микки Рурком и Александром Петровым вышел в российский прокат 23 ноября, спустя почти три месяца после мирового релиза. Кинокритики уже вынесли вердикт неоднозначной черной комедии.

Режиссер: Роман Полански («Пианист», «Горькая луна»)

В ролях: Оливер Мазуччи, Микки Рурк, Джон Клиз, Александр Петров

События в фильме «Дворец» разворачиваются в канун нового 2000 года. 31 декабря миллионеры съезжаются в роскошный отель в Швейцарии, чтобы отметить Новый год.

Гости вечеринки — представители самых привилегированных слоев общества: аристократы, художники, прочие знаменитости и бизнесмены.

Героев ждет праздничная ночь, которая постепенно превратится в вакханалию, полную различных причуд, пороков и странностей богачей.

Оценки критиков

Уже после показала «Дворца» на Венецианском кинофестивале критики назвали фильм худшей работой в истории Романа Полански. Сразу после премьеры «рейтинг свежести» комедии на платформе и агрегаторе отзывов Rotten Tomatoes составил 0%.

«Ни один кадр не выглядит так, как будто он был снят с намерением или смыслом. Эта лента имеет смысл только как акт мести со стороны режиссера-ветерана, набрасывающегося на мейнстрим, который, по сути, подверг его остракизму», — написал критик Кевин Махер в обзоре для The Times.

Рецензист издания Evening Standard Джо-Энн Титмарш описала как во время просмотра «Дворца» критики уходили с показа, травмированные увиденным. Она отметила, что вышедшую комедию Полански невозможно оправдать даже гениальностью режиссера.

Больше всего негатива у кинокритиков вызвало качество шуток в комедии. Они показались им абсолютно несмешными.

«Неужели сцена, в которой маркиза теряет сознание, глядя на какающую на ее кровать чихуахуа, должна быть смешной? А та, где собака достает вибратор на глазах у водопроводчика отеля? Или когда персонаж Джона Клиза просит свою гораздо более молодую жену об оральном сексе после того, как подарил ей бесценное ожерелье Chopard?» — возмутился рецензист The Hollywood Reporter Джордан Минцер.

«Дворец» для России

Внимание российского зрителя «Дворец» безусловно привлечет, считают авторы киносайта «Бюллетень кинопрокатчика». Одна из причин — участие в проекте актера Александра Петрова. В комедии Полански он появится в нетипичном для себя амплуа.

Александр Петров в фильме "Дворец" Фото: © кадр из сериала «Дворец»

Что касается российской версии «Дворца», то она отличается от оригинала. Из фильма пропало несколько фрагментов: традиционное новогоднее обращение президента России Владимира Путина, сцена с женой посла, которая упала лицом в тарелку с черной икрой, а также несколько эпизодов, в которых русские персонажи изображены с иронией.