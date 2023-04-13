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«Блуждающая Земля 2»: главный китайский фильм 2023 года

Автор:
Олег Девятилов
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кадр из фильма «Блуждающая Земля 2»
Фото: © кадр из фильма «Блуждающая Земля 2»
Главный китайский фильм 2023 года стартовал в российском прокате — «Блуждающая Земля 2» с бюджетом 90 миллионов долларов является продолжением фантастического хита, вышедшего на экраны в 2019 году.

Картина основана на произведении культового китайского писателя-фантаста Лю Цысиня, однако создатели фильма существенно переработали первоисточник — прежде всего, в угоду голливудской зрелищности.

Премьера в мире: 12 апреля 2023 года
Страна:  Китай, кинокомпания China Film Group Corporation
Жанр:  фантастическая драма
Режиссер:  Франт Гво
Актеры:  Джеки У, Энди Лау, Ли Сюэцзянь, Ша И, Нин Ли, Ван Чжи
Продолжительность: 173 минуты
Возраст: 16+

Сюжет: как Земля улетела прочь

В первом фильме сюжет разворачивался вокруг гаснущего Солнца, которое постепенно превращается в красного гиганта. Чтобы выжить, земляне запустили масштабный проект «Блуждающая Земля».

Планету удалось сдвинуть с орбиты с помощью гигантских двигателей, человечество отправилось искать новый дом за пределами Солнечной системы. В финале земляне добрались до Юпитера, однако тот начинает разрушать Землю своей мощной гравитацией.

Интересно, что вторая часть — приквел, она рассказывает предысторию космического путешествия, которая разворачивается на Земле за 40 лет до старта действия первого фильма.

Лю Цысинь — самый популярный писатель-фантаст Китая. В 2014 году его роман «Задача трех тел» был переведен на английский язык и получил премию «Хьюго» как лучший фантастический роман. Он стал первым азиатским автором, получившим эту престижную премию.

Решение продлить фантастическую франшизу приняли после феноменального успеха оригинальной картины — в китайском прокате она собрала около 700 миллионов долларов. Более того, создатели уже пообещали снять третью часть.

Стоит ли смотреть

«Блуждающая Земля 2» — фильм без преувеличения эпический, делающий ставку на визуальные эффекты и громкие взрывы. Впрочем, здесь есть обязательная семейная драма и традиционный экшен.

Местами картина напоминает помесь «Падения Луны» Роланда Эммериха и университетского учебника по физики. На выходе — добротный образчик научно-фантастического жанра, попутно наполненный дорогостоящими спецэффектами.

кадр из фильма «Блуждающая Земля 2»
Фото: © кадр из фильма «Блуждающая Земля 2»

Чтобы получить от фильма удовольствие, первую часть смотреть не обязательно — ведь эпическая история фактически начинается именно в продолжении.

Ключевая идея сиквела — всеобщее объединение перед внешней угрозой. На кону — возможная гибель всего человечества, ради спасения которого главные герои пойдут на все, несмотря на противодействие террористов и вызовы стихий.

При этом на всем протяжении фильм остается научно-фантастическим: в память врезается вынужденная гибель астронавтов на Луне, демонстрация переселения человеческого сознания, отображенная в трогательной сцене общения отца и дочки.

кадр из фильма «Блуждающая Земля 2»
Фото: © кадр из фильма «Блуждающая Земля 2»

Несмотря на странный симбиоз голливудской зрелищности, пафоса, науки и азиатского взгляда на развлекательное кино, «Блуждающая Земля 2» вполне способна стать прокатным хитом и повторить успех первой части. Единственное, чего не хватает фильму — проработанности главных героев и конфликтов. Если вынести это за скобки, наша оценка 9 баллов из 10.

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Культгид #Рецензии #Кинематограф
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