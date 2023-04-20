«Вызов»: первый фильм, снятый в космосе

Космический блокбастер «Вызов» стартовал в российском кинопрокате. Создатели рекламируют его, как первый художественный фильм, снятый в космосе. Насколько удачным получился дорогостоящий эксперимент, ради которого актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко 12 дней провели на МКС?

Премьера в России: 20 апреля 2023 года

Страна: Россия, кинокомпания Yellow Black & White, «Первый канал», Start, при поддержке Фонда кино и Роскосмоса

Жанр: фантастическая драма

Режиссер: Клим Шипенко

Актеры: Юлия Пересильд, Милош Бикович, Владимир Машков, Александр Балуев

Продолжительность: 164 минуты

Возраст: 12+

Сюжет: женщина в космосе

Глава Роскосмоса на момент съемок Дмитрий Рогозин признался, что фильм стал для его ведомства экспериментом, в ходе которого удалось выяснить, реально ли подготовить двух обычных людей для работы на МКС за три месяца.

В центре сюжета — история кардиохирурга Жени Беляевой (Пересильд), которая неожиданно отправляется в космос. Член экипажа МКС Олег Богданов, которого играет настоящий космонавт Олег Новицкий, получает травму во время работ на орбите.

Фото: © кадр из фильма «Вызов»

Из-за тяжелого состояния космонавта невозможно спустить на Землю. Единственный выход — отправить на станцию хирурга, который прооперирует пострадавшего в невесомости. На подготовку к полету дается месяц.

Фильм частично снимался на МКС — 5 октября 2021 года на станцию прилетели Юлия Пересильд, режиссер Клим Шипенко и командир корабля Антон Шкаплеров. Всего на орбите удалось снять порядка 30 часов материала, в смонтированный фильм попало 35 минут сцен в космосе.

Шипенко при этом выполнял функции оператора, гримера, художника-постановщика, а компанию Пересильд на экране составил реальный экипаж МКС в лице Олега Новицкого, Антона Шкаплерова и Петра Дуброва.

Стоит ли смотреть

Несмотря на гордый рекламный слоган «Вы никогда этого не видели», солидный бюджет и качественные компьютерные эффекты, в целом «Вызов» после просмотра оставляет странное впечатление.

Да, космический антураж, планета Земля во весь экран и МКС с отделяющимся спускаемым аппаратом выглядят на большом экране прекрасно. Но все дело в том, что фильм по своей сути — камерная медицинская драма.

Фото: © кадр из фильма «Вызов»

К тому же картина напичкана product placement — например, Женя Беляева в одной из сцен переводит деньги своей маме с МКС с помощью «Тинькофф Банка», который является спонсором фильма. В другом эпизоде рекламируется марка коньяка, который распивают герои.

Впечатление портят и странные диалоги с натужными шутками, которые размывают атмосферу научно-фантастической драмы. Слишком много внимание уделяется романтической линии главной героини, хотя картина по своему сюжету — о спасении человека и подвиге врача.

«Вызов» — фильм визуально зрелищный, в сценах на МКС практически документальный, но с очень слабой драматургией. Попытка скрестить научную фантастику и любовную мелодраму оказалась неудачной — на выходе красивая пустышка, посмотреть которую любопытно исключительно из-за реальных съемок на МКС. Наша оценка 7 из 10.