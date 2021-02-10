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Цукерберг попросил банкротства в России

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Anthony Quintano / CC BY 2.0

Заявление от Марка Цукерберга о банкротстве появилось в картотеке дел Арбитражного суда Москвы. Фамилия и имя должника, о банкротстве которого подали заявление, совпадает с данными основателя социальной сети Facebook Марка Эллиота Цукерберга.

В карточке говорится, что заявление зарегистрировали накануне, дело распределено судье Ларисе Кравчук. Именно она будет решать, принимать материалы к производству или нет, передает РИА Новости.

Отмечается, что подать прошение о своем банкротстве может любой человек, подтверждать личность перед регистрацией не нужно, однако на стадии принятия в производство гражданину потребуется предоставить документы.

Соцсеть Facebook была основана в феврале 2004 года 19-летним американским студентом Марком Цукербергом. Состояние Цукерберга оценивается в 94 миллиарда долларов, он входит в пятерку богатейших людей мира.

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Топ комментариев

Maniac.

у нас в Алтайском крае это очень приличная зарплата.

anubis77

Хватит уже убеждать всех в своей кончености, все и так в курсе.

DYNAMO7294

Видать демографическая ситуация в путенской россии совсем катастрофическая! Раз даже едросы такие меры...

c2h5oh76

ты че не можешь выбрать какую обувь теперь носить?
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