Цукерберг попросил банкротства в России

Заявление от Марка Цукерберга о банкротстве появилось в картотеке дел Арбитражного суда Москвы. Фамилия и имя должника, о банкротстве которого подали заявление, совпадает с данными основателя социальной сети Facebook Марка Эллиота Цукерберга.

В карточке говорится, что заявление зарегистрировали накануне, дело распределено судье Ларисе Кравчук. Именно она будет решать, принимать материалы к производству или нет, передает РИА Новости.

Отмечается, что подать прошение о своем банкротстве может любой человек, подтверждать личность перед регистрацией не нужно, однако на стадии принятия в производство гражданину потребуется предоставить документы.

Соцсеть Facebook была основана в феврале 2004 года 19-летним американским студентом Марком Цукербергом. Состояние Цукерберга оценивается в 94 миллиарда долларов, он входит в пятерку богатейших людей мира.