Анастасия Потапова: впервые вышла в третий круг Большого шлема

Российская теннисистка Анастасия Потапова впервые в карьере вышла в третий круг взрослого турнира Большого шлема.

Потапова в матче второго круга Открытого чемпионата Австралии победила венгерку Тимеу Бабош со счетом 6:2, 6:4. Во втором сете 19-летняя россиянка отыграла брейк.

В следующем круге ей будет противостоять знаменитая американка Серена Уильямс.

Потапова посеяна на Australian Open под 101 номером. 19-летняя теннисистка — победительница двух турниров WTA в парном разряде и победительница одного юниорского турнира Большого шлема в одиночном разряде (Уимблдон-2016).