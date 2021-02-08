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Два Алтая накроют метели

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Погода испортится в Алтайском крае и Республике Алтай. Синоптики предупредили, что во вторник здесь ожидается мокрый снег, сильный ветер, метели.

Так, в Алтайском крае прогнозируют мокрый снег, по югу с дождём, переходящим в снег. Местами возможны сильные осадки, гололёдные явления, метели.

Ветер усилится до 17-22 метров в секунду, местами порывы до 25-27 метров в секунду. На дорогах сильная гололедица, высока вероятность возникновения снежных заносов. Кроме того, в крае похолодает.

В Республике Алтай 9 февраля ветер усилится до 15-20 метров в секунду, по высокогорью 28-33 метров в секунду. Также ожидается мокрый снег, местами сильный, метели, гололедные явления. На дорогах местами сильная гололедица.

В регионе также похолодает. Плюсовые температуры, державшиеся в республике последние дни, сменят отрицательные — до минус 12-15 градусов днем и минус 20-23 градусов ночью. 

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Uynachalnica

Еще бы хотелось узнать, каких именно россиян они имели в виду?

Alexander Kondrin

Сам то что сделал,куда подвинул?Чем он прославился?Обещаниями по программе 500 дней???!

лачинов

Это да. Почему то эксперты любят этот вопрос обходить. Хотя по хорошему как минимум на две группы делить...

west_nik

Китай не только страну 3-го мира может опустить, это не показатель, но и СШП запросто приопустит.
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