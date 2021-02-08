Два Алтая накроют метели

Погода испортится в Алтайском крае и Республике Алтай. Синоптики предупредили, что во вторник здесь ожидается мокрый снег, сильный ветер, метели.

Так, в Алтайском крае прогнозируют мокрый снег, по югу с дождём, переходящим в снег. Местами возможны сильные осадки, гололёдные явления, метели.

Ветер усилится до 17-22 метров в секунду, местами порывы до 25-27 метров в секунду. На дорогах сильная гололедица, высока вероятность возникновения снежных заносов. Кроме того, в крае похолодает.

В Республике Алтай 9 февраля ветер усилится до 15-20 метров в секунду, по высокогорью 28-33 метров в секунду. Также ожидается мокрый снег, местами сильный, метели, гололедные явления. На дорогах местами сильная гололедица.

В регионе также похолодает. Плюсовые температуры, державшиеся в республике последние дни, сменят отрицательные — до минус 12-15 градусов днем и минус 20-23 градусов ночью.