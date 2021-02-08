Школы Новосибирска массово «заминировали»

Очередная волна «минирований» прокатилась по школам Новосибирска в понедельник, сообщения об этом появились в социальных сетях.

По информации пользователей соцсетей, школьников утром в понедельник эвакуировали из гимназии №4, лицеев №9 и №22, коррекционной школы №60.

«В школах региона проводятся регламентированные профилактические мероприятия. Аппарат АТК призывает граждан сохранять спокойствие», – сообщил аппарат антитеррористической комиссии Новосибирской области.

Прошлая серия «минирований» в Новосибирске осенью прошлого года коснулась вузов, а также суда и СИЗО.