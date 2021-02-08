НАВЕРХ
#Город #Местная власть #Транспорт и дороги #Промзона #Авиа #Наука #Гео #ЧП

Школы Новосибирска массово «заминировали»

Источник:
Sibnet.ru
286 0
Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Очередная волна «минирований» прокатилась по школам Новосибирска в понедельник, сообщения об этом появились в социальных сетях.

По информации пользователей соцсетей, школьников утром в понедельник эвакуировали из гимназии №4, лицеев №9 и №22, коррекционной школы №60.

«В школах региона проводятся регламентированные профилактические мероприятия. Аппарат АТК призывает граждан сохранять спокойствие», – сообщил аппарат антитеррористической комиссии Новосибирской области.

Прошлая серия «минирований» в Новосибирске осенью прошлого года коснулась вузов, а также суда и СИЗО.

Еще по теме
Восемь человек завалило снегом в Алтайском крае
Школы Красноярского края проверят после сообщений о минировании
Ребенок выпал из окна больницы в Забайкалье
Московский сноубордист разбился в Шерегеше
смотреть все
Новосибирск #ЧП #Происшествия
Время зимы
Лед и шаманы: что посмотреть на Байкале с иркутской стороны
Закон выживания: как устроена волчья стая
Иглы и звезды: удивительный мир снежинок. ФОТО
Правильная подошва: устоять и не замерзнуть
Удар и удушье: почему лавины беспощадные убийцы?
Пушка и 15 минут: как отогревают замерзшие автомобили
Все статьи
Картина дня
ЕС обсудит новые санкции против России из-за прав человека
Кремль увидел шанс встретить август с «открытым забралом»
Воздушно-десантные войска России подняли по тревоге
Трезвенник отправил крепкий алкоголь в спецмагазины
Подробности
•
Новосибирские авиаторы начали испытания Як-40 с электродвигателем
•
Проверка без согласия: чем грозит перепланировка квартир?
•
Самые ожидаемые игры 2021 года
•
Фабрики знаний: как новый мир перевернул высшее образование
Как это работает
•
Шпион, выйди вон: выключаем телеметрию в Office 365
•
Что будет, когда закончатся уголь, нефть и газ
•
Как перенести лицензию Windows 10 на другой компьютер
•
Намотает по-новому: умные счетчики стали обязательными
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Мусоросортировочный комплекс построят в Томске к 2022 году
Сибирь 08.02.2021 15:42
Новосибирску пообещали 30-градусные морозы
Сибирь 08.02.2021 14:36
Школы Новосибирска массово «заминировали»
Сибирь 08.02.2021 14:20
Шторм разрушил остановки и дорожные знаки в Омске
Сибирь 08.02.2021 11:44
Самое популярное
Вандалы написали на памятнике Ленину в Томске оскорбление президента
4003
Кофе оказался природным антибиотиком
3572
Михаил Ефремов «исчез» из колонии
3572
Парень выпавшей из окна девушки избил фельдшера в Новосибирске
3344
Обсуждение (0)
Картина дня
ЕС обсудит новые санкции против России из-за прав человека
Кремль увидел шанс встретить август с «открытым забралом»
Воздушно-десантные войска России подняли по тревоге
Трезвенник отправил крепкий алкоголь в спецмагазины
Актуальные темы
Правила жизни
191
Коронакризис
2162
Экзамены
26
Новая энергетика
80
Человек и компьютер
74
Подробности
Новосибирские авиаторы начали испытания Як-40 с электродвигателем
Проверка без согласия: чем грозит перепланировка квартир?
Самые ожидаемые игры 2021 года
Фабрики знаний: как новый мир перевернул высшее образование
Мультимедиа
На языке кошек: как понять питомца
Как выбрать презерватив: размер и материал
Самый первый автомобиль в мире. ФОТО
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Топ комментариев

Fazar

Двадцать лет обещает обнуленный, - верить ему себя не уважать........

Uynachalnica

Еще бы хотелось узнать, каких именно россиян они имели в виду?

лачинов

Хотелось бы знать что имеется ввиду под восстановлением? Уровень доходов какого года принят за точку...

Alexander Kondrin

Сам то что сделал,куда подвинул?Чем он прославился?Обещаниями по программе 500 дней???!
Sibnet.Ru