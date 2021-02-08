Австрия отказалась увязывать «Северный поток — 2» с Навальным

Вена приветствует поддержку Берлином строительства газопровода «Северный поток — 2» и призывает не увязывать его с ситуацией вокруг дела Алексея Навального в России, заявил канцлер Австрии Себастьян Курц.

«Я приветствую, что германское правительство продолжает поддерживать "Северный поток — 2"», — цитирует ТАСС Курца. По словам канцлера, сооружение трубопровода — это европейский проект, который отвечает интересам Европы.

Этот проект предполагает прокладку двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии.

«Я не считаю, что реакцию на действия против оппозиционера Навального нужно увязывать со строительством "Северного потока - 2". Тот, кто думает, что новый трубопровод отвечает интересам только России, ошибается», — подчеркнул Курц.

Канцлер Австрии отметил, что от реализации проекта газопровода выиграют Австрия, Германия и другие европейские страны. Канцлер также предупредил, что Евросоюзу следует проявлять осторожность и не идти против «Северного потока — 2».