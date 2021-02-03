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США заявили о готовности снять санкции с «Северного потока — 2»

Источник:
РИА Новости
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Фото: Entbert / CC BY-SA 4.0

США впервые заявили о готовности начать переговоры о снятии санкций с «Северного потока — 2», сообщают немецкие СМИ со ссылкой источник в Белом доме.

«Северный поток — 2» предполагает прокладку двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии.

«В зашедшем в тупик споре по поводу "Северного потока — 2" возникло движение: впервые США сигнализируют о своей готовности говорить о прекращении санкций США против вызывающего споры балтийского трубопровода из России в Германию. Однако американцы ожидают, что германская сторона тоже сделает предложение», — пишет Handelsblatt.

Американские власти ждут пакетного решения. Одним из его пунктов США хотели бы видеть опцию отключения газопровода в случае, если Россия захочет оказать давление на Украину, отмечается в статье.

Издание называет предложение США явным признаком желания администрации Байдена урегулировать конфликт. В Берлине приветствуют поступающие из Вашингтона сигналы, но не видят возможности для еще больших уступок: Украина уже получила нужные гарантии.

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