США заявили о готовности снять санкции с «Северного потока — 2»

США впервые заявили о готовности начать переговоры о снятии санкций с «Северного потока — 2», сообщают немецкие СМИ со ссылкой источник в Белом доме.

«Северный поток — 2» предполагает прокладку двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии.

«В зашедшем в тупик споре по поводу "Северного потока — 2" возникло движение: впервые США сигнализируют о своей готовности говорить о прекращении санкций США против вызывающего споры балтийского трубопровода из России в Германию. Однако американцы ожидают, что германская сторона тоже сделает предложение», — пишет Handelsblatt.

Американские власти ждут пакетного решения. Одним из его пунктов США хотели бы видеть опцию отключения газопровода в случае, если Россия захочет оказать давление на Украину, отмечается в статье.

Издание называет предложение США явным признаком желания администрации Байдена урегулировать конфликт. В Берлине приветствуют поступающие из Вашингтона сигналы, но не видят возможности для еще больших уступок: Украина уже получила нужные гарантии.