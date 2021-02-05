Лавров заявил об «отсутствие нормальности» в отношениях с ЕС

Министр иностранных России Сергей Лавров назвал главной проблемой в отношениях России и Евросоюза «отсутствие нормальности». По его словам, давно назрел вопрос о проведении честного обзора положения дел в отношениях с ЕС.

«Конечно же, главная проблема, с которой мы все сталкиваемся, — это отсутствие нормальности в отношениях между Россией и Европейским союзом, между двумя крупнейшими игроками на евразийском пространстве. Это, конечно, нездоровая ситуация, которая не приносит блага никому», — приводит ТАСС слова Лаврова, сказанные в начале переговоров с главой европейской дипломатии.

По словам МИД, вопрос о необходимости проведения честного обзора положения дел в отношениях России и ЕС давно «назрел и перезрел».

«Я думаю, что назрел и уже перезрел вопрос о необходимости подробного и честного обзора положения дел в отношениях России с ЕС. Рассчитываю, что помимо других вопросов, которые вы планируете заострить, мы сможем поразмышлять и на эту основополагающую тему», — сказал он.

Лавров выразил готовность ответить на любые вопросы, которые будут поставлены на этих переговорах. «Постараемся вас не разочаровать. Готовы сегодня обсуждать любые интересующие вас темы, включая региональные конфликты, любые другие вопросы», — указал министр.

«Спорадические дискуссии по той или иной горячей международной теме или по вопросам взаимных озабоченностей и претензий, конечно же, не могут заменить системного, всеобъемлющего подхода к нашим отношениям. Подхода, который существовал ранее, был воплощен в соответствующих механизмах, которые ЕС в одностороннем порядке просто обрушил», — подчеркнул глава МИД РФ.