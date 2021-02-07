НАВЕРХ
#Наука #Техника #Космос #Интернет #Соцсети #Софт #Компьютеры #Смартфоны #Гаджеты #Мистика

Жизнь после смерти: три самых жутких мумии

Источник:
Sibnet.ru
159 0
Фото: Sven Rosborn

Мумии — самые загадочные находки археологов. Они хранят древние тайны и пугают посетителей музеев. Некоторые из них отличаются особо зловещим видом.

«Ледяной человек»

В 1991 году немецкие туристы в Альпах на границе Италии и Австрии совершенно случайно наткнулись на мумию. Она настолько хорошо сохранилась, что ее приняли за тело погибшего альпиниста. Но радиоуглеродный анализ показал, что возраст находки составляет примерно 5300 лет.

Фото: 120 / CC BY-SA 3.0

Мумии дали имя «Ледяной человек» или Отци. Ученые выяснили, что он погиб от попавшей в него стрелы. Отци был коренными жителем Тирольских Альп. Его народ жил небольшой и замкнутой популяцией, не покидавшей гор и не смешивавшейся с другими жителями Центральной Европы. Все его представители давно вымерли.

«Царевич Е»

Одна из самых пугающих археологических находок всех времен и народов — так называемая «кричащая мумия». Она была обнаружена в 1886 году французским египтологом Гастоном Маспером в Долине фараонов. В отличие от других эта мумия лежала в очень простом саркофаге. К тому же она была завернута в овечью шкуру, а это животное считалось нечистым в Древнем Египте.

Фото: © The Egyptian Museum

Историки полагают, что «кричащая мумия» могла принадлежать старшему сыну фараона Рамзеса III (1184–1153 до нашей эры). Останкам дали имя «Царевич Е». Согласно источникам, на фараона было совершено покушение, участие в котором принимали его близкие родственники. Сына фараона заставили за это принять яд. Данным обстоятельством якобы и объясняется жуткая гримаса лица. 

Мумия из Килакитсока

В 1972 на полуострове Нуусуак в западной части Гренландии был обнаружен археологический памятник Килакитсок. Славу ему принесла страшная находка. В ледяной могиле археологи раскопали останки восьми эскимосов. Четыре тела сохранились очень хорошо. Захоронение датировали 1475 годом.

Фото: Choffa

Особенно жуткой оказалась мумия полугодовалого младенца. Ученые считают, что по традициям эскимосов его могли похоронить заживо. Исследование показало, с высокой долей вероятности ребенок страдал от синдрома Дауна.

Еще по теме
Загадочную мумию с языком из золота нашли в Египте
Запад признал «Спутник V» научным прорывом
Найдены сперматозоиды-убийцы
ЦРУ рассекретило данные о паранормальных явлениях в Новосибирске
смотреть все
Технологии #Наука #Мистика #История
Время зимы
Лед и шаманы: что посмотреть на Байкале с иркутской стороны
Закон выживания: как устроена волчья стая
Иглы и звезды: удивительный мир снежинок. ФОТО
Правильная подошва: устоять и не замерзнуть
Удар и удушье: почему лавины беспощадные убийцы?
Пушка и 15 минут: как отогревают замерзшие автомобили
Все статьи
Картина дня
Политолог рассказал о брошенном Путину вызове
Власти назвали срок восстановления доходов россиян
Авиабилеты с вылетом весной упали в цене
Жизнь после смерти: три самых жутких мумии
Подробности
•
Новосибирские авиаторы начали испытания Як-40 с электродвигателем
•
Проверка без согласия: чем грозит перепланировка квартир?
•
Фабрики знаний: как новый мир перевернул высшее образование
•
Кубок Первого канала: фигуристы сразятся в прыжках и танцах
Как это работает
•
Шпион, выйди вон: выключаем телеметрию в Office 365
•
Что будет, когда закончатся уголь, нефть и газ
•
Как перенести лицензию Windows 10 на другой компьютер
•
Намотает по-новому: умные счетчики стали обязательными
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Московский сноубордист разбился в Шерегеше
Сибирь 07.02.2021 17:03
Четыре человека погибли в ДТП в Иркутской области. ВИДЕО
Сибирь 07.02.2021 13:07
Художник Лоскутов продал картину с флагом за полмиллиона рублей
Сибирь 07.02.2021 13:03
Машина для откачки выгребных ям провалилась под лед Байкала. ФОТО
Сибирь 07.02.2021 12:32
Самое популярное
США заявили о готовности снять санкции с «Северного потока — 2»
6294
Horizon Zero Dawn получил обнаженную героиню
5886
Вандалы написали на памятнике Ленину в Томске оскорбление президента
3831
Названо место, куда для отсидки отправят Навального
3811
Обсуждение (0)
Картина дня
Политолог рассказал о брошенном Путину вызове
Власти назвали срок восстановления доходов россиян
Авиабилеты с вылетом весной упали в цене
Жизнь после смерти: три самых жутких мумии
Актуальные темы
Дорожные войны
38
Раскопали в Сибири
64
На грани науки
113
Человек и еда
50
О любви и нравах
84
Подробности
Новосибирские авиаторы начали испытания Як-40 с электродвигателем
Проверка без согласия: чем грозит перепланировка квартир?
Фабрики знаний: как новый мир перевернул высшее образование
Кубок Первого канала: фигуристы сразятся в прыжках и танцах
Мультимедиа
На языке кошек: как понять питомца
Как выбрать презерватив: размер и материал
Самый первый автомобиль в мире. ФОТО
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Самое обсуждаемое
72
Россия выслала иностранных дипломатов за участие в акциях
48
Прокурора по делам Навального взяли под охрану
38
Навального почти на три года отправили в колонию
36
Байден пообещал заставить Россию «заплатить за все»
35
Суд над Навальным прервали из-за приступа ветерана
Sibnet.Ru