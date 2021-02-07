Жизнь после смерти: три самых жутких мумии

Мумии — самые загадочные находки археологов. Они хранят древние тайны и пугают посетителей музеев. Некоторые из них отличаются особо зловещим видом.

«Ледяной человек»

В 1991 году немецкие туристы в Альпах на границе Италии и Австрии совершенно случайно наткнулись на мумию. Она настолько хорошо сохранилась, что ее приняли за тело погибшего альпиниста. Но радиоуглеродный анализ показал, что возраст находки составляет примерно 5300 лет.

Мумии дали имя «Ледяной человек» или Отци. Ученые выяснили, что он погиб от попавшей в него стрелы. Отци был коренными жителем Тирольских Альп. Его народ жил небольшой и замкнутой популяцией, не покидавшей гор и не смешивавшейся с другими жителями Центральной Европы. Все его представители давно вымерли.

«Царевич Е»

Одна из самых пугающих археологических находок всех времен и народов — так называемая «кричащая мумия». Она была обнаружена в 1886 году французским египтологом Гастоном Маспером в Долине фараонов. В отличие от других эта мумия лежала в очень простом саркофаге. К тому же она была завернута в овечью шкуру, а это животное считалось нечистым в Древнем Египте.

Фото: © The Egyptian Museum

Историки полагают, что «кричащая мумия» могла принадлежать старшему сыну фараона Рамзеса III (1184–1153 до нашей эры). Останкам дали имя «Царевич Е». Согласно источникам, на фараона было совершено покушение, участие в котором принимали его близкие родственники. Сына фараона заставили за это принять яд. Данным обстоятельством якобы и объясняется жуткая гримаса лица.

Мумия из Килакитсока

В 1972 на полуострове Нуусуак в западной части Гренландии был обнаружен археологический памятник Килакитсок. Славу ему принесла страшная находка. В ледяной могиле археологи раскопали останки восьми эскимосов. Четыре тела сохранились очень хорошо. Захоронение датировали 1475 годом.

Особенно жуткой оказалась мумия полугодовалого младенца. Ученые считают, что по традициям эскимосов его могли похоронить заживо. Исследование показало, с высокой долей вероятности ребенок страдал от синдрома Дауна.