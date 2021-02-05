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Кубок Первого канала: фигуристы сразятся в прыжках и танцах

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: markoknuutila / Attribution License
Сильнейшие фигуристы России под предводительством Евгении Медведевой и Алины Загитовой поборются за Кубок Первого канала — турнир продлится три дня. Кто будет участвовать, что такое прыжковый фестиваль и когда смотреть соревнования?

Кубок Первого канала — коммерческий турнир с призовым фондом в 10 миллионов рублей. Одна из целей Кубка — соревновательная практика для ведущих российских фигуристов в условиях отмены чемпионатов, поэтому судейство будет осуществляться по действующей системе ISU.

Команд будет две, их составят по результатам жеребьевки. Капитанами станут олимпийская чемпионка Алина Загитова и двукратная чемпионка мира Евгения Медведева. Они не будут соревноваться, но представят показательные номера.

Участники

К участию приглашены спортсмены, занявшие 1-6 места на чемпионате России 2021 года, чемпионы Европы 2020 года и чемпионы мира.

Танцы на льду: Тиффани Загорски — Джонатан Гурейро, Аннабель Морозова — Андрей Багин, Анастасия Скопцова — Кирилл Алешин, Александра Степанова — Иван Букин, Елизавета Худайбердиева — Егор Базин, Софья Шевченко — Игорь Еременко.

Одиночное катание — мужчины: Дмитрий Алиев, Макар Игнатов, Михаил Коляда, Марк Кондратюк, Андрей Мозалев, Александр Самарин.

Парное катание: Александра Бойкова — Дмитрий Козловский, Анастасия Мишина — Александр Галлямов, Дарья Павлюченко — Денис Ходыкин, Евгения Тарасова — Владимир Морозов

Одиночное катание — женщины: Камила Валиева, Александра Трусова, Елизавета Туктамышева, Дарья Усачева, Анна Щербакова, Майя Хромых.

Формат соревнований

Лучшая команда определится по общей сумме баллов, которые спортсмены наберут в короткой и произвольной программах. Также фигуристы будут бороться за приз зрительских симпатий. Голосование пройдет в прямом эфире Первого канала.

Прыжковый фестиваль пройдет в формате «битвы полов» — команда девушек будет соревноваться с командой юношей.

В первом раунде каждый участник исполнит по одному прыжку, причем элементы у членов одной команды не будут повторяться. Во втором раунде фигуристам разрешат сделать свой самый сложный прыжковый элемент. Завершат супершоу невообразимые каскады из пяти прыжков подряд.

Расписание

Турнир пройдет в столичном «Мегаспорте» в присутствии зрителей. Трансляцию выступлений проведет Первый канал на сайте 1tv.ru.

Пятница, 5 февраля — официальные тренировки, жеребьевка, прыжковый фестиваль. А телевизионной сетке их показ запланирван в записи — начало в 21.30 мск.

Суббота, 6 февраля — короткая программа. Начало прямого эфира в 17.45 мск.

Воскресенье, 7 февраля — произвольная программа. Начало прямого эфира в 17.20 мск.

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